Epidemia del ébola avanza de manera alarmante; OMS detecta que no se rompen las cadenas de contagio

El Ébola es un virus muy peligroso y actualmente el personal de salud lucha por controlar este brote que ya es catalogado como una “amenaza” en la República Democrática del Congo (RDC, por sus siglas en inglés).

Pese a los esfuerzos, los casos siguen incrementándose porque las cadenas de contagio no se rompen, de acuerdo con Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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¿Cómo afecta la epidemia del Ébola?

La epidemia del Ébola es la segunda más importante jamás registrada y la más rápida que hemos visto.

¿Por qué el Ébola continúa creciendo en el Congo?

El director de la OMS detalló durante una reunión de alto nivel con los Estados miembros dedicada a la respuesta al Ébola, que las cadenas de transmisión aún son desconocidas, pero una de las principales preocupaciones son las muertes.

La alarma está encendida porque muchas de las personas fallecidas por Ébola no son enterradas de manera segura, lo que ayuda a la transmisión del virus.

Además, muchos de los muertos no figuran entre los contactos conocidos de casos confirmados, lo que significa que hay cadenas de transmisión que todavía no se conocen.

¿Cuáles son los síntomas del Ébola?

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Salpullido

Convulsiones

Dolor abdominal

Diarrea

Debilidad y fatiga

Dolor de cabeza intenso

¿ Cómo se contagia el Ébola?

Una persona se contagia de Ébola se cuando su piel abierta o las membranas mucosas en los ojos, la nariz o la boca entran en contacto de la siguiente manera:

La sangre o los líquidos corporales (orina, saliva, sudor, heces, vómito, leche materna y líquido amniótico) de una persona enferma o que murió a causa de la enfermedad del Ébola

Objeto contaminados con los líquidos corporales de una persona enferma

Animales infectados, como los murciélagos, primates o antílopes del bosque

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