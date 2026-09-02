Casos de diabetes tipo 1 aumentarán 30% en todo el mundo en 2049

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica autoinmune en la que el sistema inmunológico destruye las células del páncreas que producen la insulina y se prevé que este padecimiento afecte a más de 12 millones de personas en 2049.

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Aumentarán 30% casos de diabetes tipo 1

De acuerdo con el doctor Anders Green, del Steno Diabetes Center en Dinamarca, para 2049 se prevé que los casos de diabetes tipo 1 aumente 30% en todo el mundo y pase de 9.4 a 12.1 millones.

También se proyecta que las muertes por todas las causas entre personas con diabetes tipo 1 aumenten de 361 mil a 538 mil. Un dato relevante es que los menores d 20 años representaron el 42% de los nuevos casos del año pasado.

Los autores del estudio destacaron la importancia se mejorar el acceso a la insulina y la calidad de atención. Se espera que los resultados se publiquen en Milán durante la reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Síntomas y qué provoca la diabetes tipo 1

Los síntomas de la diabetes tipo 1 son:

Aumento de la sed y de las ganas de orinar

Incremento del apetito

Fatiga

Visión borrosa

Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

Úlceras que no cicatrizan

Pérdida de peso sin razón aparente

Esta enfermedad ocurre cuando el sistema inmune que combate las infecciones ataca y destruye las células beta del páncreas que producen la insulina. Algunos estudios revelan que es causada por genes y factores ambientales.

Algunas enfermedades como el síndrome de Cushing o el hipertiroidismo pueden provocar que el cuerpo produzca exceso de ciertas hormonas que causas resistencia a la insulina y diabetes.

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