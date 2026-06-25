Llega el virus del Nilo Occidental: Qué es, síntomas y cómo se transmite

España y Estados Unidos emitieron una alerta sobre la llegada del virus del Nilo Occidental, una enfermedad capaz de provocar desde problemas neurológicos hasta la muerte.

State public health officials announce season’s first West Nile virus-positive mosquito sample; residents urged to use bug spray when outdoors: https://t.co/IcRKyKrjMO pic.twitter.com/JqNA063m76 — Mass. Public Health (@MassDPH) June 25, 2026

Hay que señalar que este aviso ocurre en medio de dos virus que ya provocaron una alerta sanitaria a nivel internacional: el Hantavirus y el Ébola, siendo esta última la más peligrosa debido a su capacidad de contagio y efectos sobre el organismo.

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¿Qué es el virus del Nilo Occidental?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al virus del Nilo Occidental como una enfermedad mortal, que afecta gravemente el sistema nervioso de los seres humanos y que se trasmite a las personas principalmente por la picadura de mosquitos infectados.

Se encuentra por lo común en África, Europa, el Medio Oriente, América del Norte y Asia occidental. Pertenece al género flavivirus y al complejo antigénico de la encefalitis japonesa, familia Flaviviridae.

¿Cómo es la transmisión del virus del Nilo Occidental?

La transmisión del virus a los humanos es resultado de las picaduras de mosquitos que se cotagian cuando pican a aves infectadas. Pasa por el contacto con otros animales infectados o con su sangre u otros tejidos.

¿Cuáles son los síntomas del virus del Nilo Occidental?

Hasta el momento no se ha confirmado que el virus del Nilo Occidental pueda transmitirse de persona a persona por el contacto social. Asimismo, la infección por lo regular es asintomática en un 80% de las personas infectadas.

El 20% restante presenta los siguientes síntomas:

Fiebre

Dolores de cabeza

Cansancio

Dolores corporales

Náuseas

Vómitos

Erupción Cutánea (del tronco)

Agrandamiento de ganglios linfáticos

¿Cómo se cura el virus del Nilo Occidental?

El virus del Nilo Occidental no tiene vacuna para los seres humanos y el tratamiento de los pacientes consiste en medidas de sostén, como la hospitalización, administración de líquidos por vía intravenosa, apoyo respiratorio y prevención de infecciones secundarias.

¿Cómo evitar los contagios del virus del Nilo Occidental?

Para prevenir contagios del virus del Nilo Occidental, las autoridades piden usar repelentes para insectos.

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