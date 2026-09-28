Hábitos para reducir grasa abdominal y mantener un peso saludable, según expertos

La grasa víscera o abdominal es la que se acumula en la parte profunda del abdomen, justo el espacio que rodea los órganos y su exceso está muy relacionado con problemas graves de salud, por lo que los especialistas recomiendan mantener hábitos para reducirla y mantener un peso adecuado.

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¿Cuáles son los hábitos para reducir la grasa abdominal?

Actividad física regular

La British Heart Foundation afirma que realizar ejercicio aeróbico favorece la pérdida total, incluida la que se acumula en el abdomen. Ante ello recomienda las siguientes actividades:

Paso ligero

Correr

Nadar

Bailar

Ejercicios de fuerza

El ejercicio aeróbico con pesas ayuda a que la persona tenga masa muscular magra, es decir, lo que no es grasa y que incluye los músculos y los huesos, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine.

Dormir lo suficiente

Según Clevelan Clinic, la falta de sueño dificulta la reducción de grasa abdominal, por lo que recomienda dormir adecuadamente, así como evitar situaciones de estrés.

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