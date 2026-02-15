Ese alimento que ignoras podría salvarte la vida; ayuda a prevenir un cáncer agresivo

¿Lo tienes en el refri y no lo sabías? El cáncer de colon es uno de los más agresivos y mortales en México y el mundo, pero también es de los que más se pueden prevenir con cambios en la alimentación.

De acuerdo con especialistas y estudios citados por expertos de Harvard University, hay un alimento clave que puede reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad que le cuesta la vida a más de 900,000 personas al año, entre ellas, famosos como James Van Der Beek, Chadwick Boseman, Kirstie Alley, Pelé. En adn Noticias, te contamos los detalles.

Investigadores logran erradicar cáncer de páncreas en ratas

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es y cuáles los síntomas de cáncer de colon?

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que inicia en el intestino grueso y, en muchos casos, comienza como pequeños pólipos que con el tiempo pueden volverse malignos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal se encuentra entre las principales causas de muerte por cáncer a nivel global. La detección temprana y la dieta saludable pueden marcar la diferencia.Entre los síntomas más comunes están:

Cambios persistentes en el ritmo intestinal

Sangrado en heces

Dolor abdominal frecuente

Pérdida de peso sin causa aparente

Si planeas ignorar estas señales, piénsalo dos veces. Detectarlo a tiempo aumenta considerablemente las probabilidades de tratamiento exitoso, pues según los expertos, hasta el 90% de los casos detectados a tiempo son curables.

¿Qué debo comer para no tener cáncer de colon?

Diversas investigaciones señalan que el yogur natural con probióticos podría ayudar a reducir el riesgo. Expertos vinculados a Harvard University explican que los alimentos fermentados favorecen una microbiota intestinal saludable, lo que disminuye la inflamación y protege el colon.

Entre los alimentos para prevenir cáncer de colon destacan:

Yogur natural sin azúcar

Fibra (avena, legumbres, frutas y verduras)

Granos integrales

Verduras de hoja verde

Según un estudio realizado por expertos del Brigham and Women´s Hospital, el yogur es el alimento que debes consumir para prevenir el cáncer de colon, gracias a su generosa cantidad de bacterias vivas Bifidobacterium. La forma correcta de comerlo es: dos o más raciones a la semana.

Estas son parte de las principales recomendaciones cáncer de colon que coinciden con organismos internacionales de salud. Mantener una dieta rica en fibra puede reducir el riesgo hasta en un 20%, según estudios epidemiológicos recientes.

¿Cuáles son los peores alimentos para el colon?

También es importante saber qué alimentos debes evitar para cuidar de tu salud y prevenir este cáncer mortal. Evita el consumo frecuente de:

Carnes procesadas

Embutidos

Alimentos ultraprocesados

Exceso de alcohol

OJO: No se trata de eliminar todo de golpe, sino de hacer ajustes que protejan tu salud a largo plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.