La epidemia del Ébola continúa y sigue aumentando la cifra de contagios, así como de fallecidos, pues de acuerdo con las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC, por sus siglas en inglés), suman 127 muertos y 635 casos positivos.

Aunque el Ministerio de Salud señaló que la tasa de contactos mejoró, y el seguimiento de casos avanza, los contagios siguen aumentando en África, sobre todo en el Congo, por lo que Roge Kamba, aseguró que la respuesta se intensificará.

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¿Cuántas personas se han recuperado de Ébola en el Congo?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, 30 pacientes han sido dados de alta, después de que ocho personas se recuperaran en los últimos días. Por otro lado 406 personas completaron de manera exitosa el seguimiento sanitario.

¿Qué es el Ébola?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Ébola como una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona. Se propaga a través del contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales de personas infectadas.

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