Aunque el uso del papel de baño es un hábito que forma parte de nuestro día a día, pocos saben donde debe depositarse después de usarse, pues hacerlo de manera incorrecta puede traer riesgos a nuestra salud e incluso impactaría negativamente en el medio ambiente.

Expertos de la UNAM señalan dónde se debe tirar el papel higiénico

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que lo más higiénico es tirar el papel de baño directamente en la taza del baño por una simple razón: este producto está diseñado para desintegrarse al contacto con agua y no generar problemas de obstrucciones, como muchos pueden llegar a pensar.

Además, de esta forma se reduce la acumulación de residuos en el baño, lo que disminuye la proliferación de bacterias como la Escherichia Coli, que puede traer implicaciones negativas en la salud de las personas.

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¿Por qué es malo tirar el papel en el bote de basura?

Aunque puede parecer una alternativa más segura, esto puede traer implicaciones negativas a la salud:

Se convierte en foco de infección .

. Genera malos olores .

. Atrae insectos como moscas , lo que puede transmitir bacterias .

, lo que puede transmitir . Uso de bolsas de plástico para su eliminación.

Además, a largo plazo esta práctica también impacta negativamente en el medio ambiente, pues estos residuos terminan en tiraderos al aire libre, por lo que en estas condiciones, genera gases como metano.

Esta práctica está muy relacionada con la época de las fosas sépticas, cuando no había drenaje y este tipo de instalaciones eran la forma más eficaz de deshacerse de este tipo de residuos.

El uso del bote de basura podría ser efectivo en casas con viviendas antiguas o con tuberías dañadas o con sistemas de drenaje colapsados.

Productos que sí se deben tirar en bote de basura

El bote de basura puede ser una herramienta útil para tirar desechos no biodegradables como:

Toallitas húmedas

Toallas sanitarias o tampones

Hisopos y bolas de algodón

Preservativos

Pañales

Productos de uso médico

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