Miles de frascos de un antidepresivo fueron retirados del mercado en Estados Unidos debido a que contenían una impureza potencialmente cancerígena muy superior a los límites de seguridad, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La medida de retirar los frascos del antidepresivo se tomó de manera voluntaria por parte del distribuidor Breckenridge Pharmaceutical, Inc y la farmacéutica fabricante Towa Pharmaceutical para evitar cualquier riesgo a la salud en las personas que suelen consumir este medicamento.

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¿Qué antidepresivo se retiró por la impureza cancerígena?

Se trata de frascos con el antidepresivo duloxetina de liberación retardada, UPS, con 30 mg, con 1000 cápsulas y que se entregan solo con receta médica.

En total se retiraron 14 mil 729 frascos marcados con el lote 241180C y con la fecha de caducidad abril de 2027.

¿Cuál fue la impureza cancerígena que se encontró en el antidepresivo?

N-nitrosoduloxetina sería la impureza que se habría encontrado en el antidepresivo, pues superaba el límite recomendado por la FDA. Esto aumentaba el riesgo de cáncer si las personas se exponían a ellas por arriba de los niveles aceptables y durante periodos prolongados.

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