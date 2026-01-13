UNAM ofrece servicio de detección de VPH con innovador biosensor; es seguro y accesible

El Virus del Papiloma Humano ( VPH ) es un padecimiento muy común que afecta a las mujeres pues provoca cáncer cervicouterino, esta enfermedad causó 4 mil 243 muertes en 2022 en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

UNAM crea innovador biosensor para detectar VPH

Tatiana Fiordelisio es quien encabeza este proyecto cuyo objetivo es prevenir el crecimiento anormal de células en el cuello del útero que pueden llegar a provocar cáncer.

El biosensor emplea la hibridación, una técnica molecular similar al PCR para identificar fragmentos del material genético del virus . La persona toma su muestra con un cepillo similar a un hisopo y la pone en un tubo con un líquido y en 30 minutos esta el resultado que se visibiliza con colores, uno para las cepas más cancerígenas y otra para las menos agresivas.

Es un sistema portátil, económico y fácil de usar en consultorios pequeños o clínicas rurales y tiene potencial para sustituir el papanicoláu, pues la citología tradicional solo localiza lesiones cuando la enfermedad ya está avanzada.

Biosensor puede detectar 10 genotipos de alto riesgo

Según información del HPV Information Centre, el 65% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer presentan infección por los tipos de VPH 16 y 18. Con el biosensor creado por científicas de la UNAM se pueden detectar 10 genotipos de alto riesgo.

Con este dispositivo las mujeres podrán realizarse la prueba desde su casa y dejar de lado la vergüenza y los prejuicios pues el cáncer cervicouterino es 100% prevenible si se detecta a tiempo.

¿Cómo y dónde realizar la prueba?

El biosensor se encuentra en validación clínica ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero la Facultad de Ciencias ofrece un servicio con tecnología PCR certificada bajo norma ISO 9001.

El servicio para la detección del VPH esta disponible de lunes a viernes en el LaNSBioDyT de la Facultad de Ciencias. Las citas se pueden agendar a través del siguiente enlace . El procedimiento es seguro, confidencial y accesible y contribuye a la validación de este biosensor.

