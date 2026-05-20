En México aproximadamente 16 mil 323 personas son diagnosticadas cada año con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), pero un nuevo medicamento inyectable podría cambiar esta realidad, pues reduciría drásticamente los casos con alta eficacia.

Con el paso de los años, la medicina se ha vuelto más efectiva gracias a los avances tecnológicos y nuevos descubrimientos y dado pie a nuevas esperanzas para quienes padecen enfermedades que hasta hace poco eran considerados una grave amenaza, entre ellos el VIH.

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¿Cuál es el nuevo medicamento que puede prevenir el VIH?

En 2025, la compañía GSK México informó de un nuevo medicamento que promete ayudar a los pacientes con VIH y nuestro país es uno de los de mayor importancia en América Latina, por lo que muy pronto podría llegar.

Sigfrido Rangel, director médico de la empresa GSK México, señaló a diversos medios nacionales que la compañía se ha consolidado como una de las pioneras en el mundo en el tratamiento del VIH y en México se está por lanzar una nueva opción inyectable.

¿Cada cuánto se debe aplicar la inyección contra el VIH?

Recalcó que GSK México fue la primera compañía en desarrollar la zidovudina para tratar el virus en la década de los ochenta y desde entonces ha desarrollado tratamiento que provocan menos efectos secundarios.

Este 2026, podría lanzar una nueva opción inyectable que se aplicaría cada dos meses, es decir seis inyecciones al año para mantener al virus a raya de manera eficaz.

Esta misma tecnología se utilizará en la prevención del VIH, es decir para que tengan un alto riesgo de infección.

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