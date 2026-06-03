La Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo drásticamente el conteo de casos sospechosos de ébola en África, ya que de 906 pasaron a 116. Esto después de que el director Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegara justo al epicentro del brote en la República Democrática del Congo acompañado de todo un equipo de especialistas.

La organización confirmó en el Congo 321 casos confirmados de ébola, entre ellos 48 fallecimientos y seis personas recuperadas. A dicha cifra se suman quince casos en Uganda y una muerte, por lo que la suma total da 336 contagios y 49 personas muertas por el virus.

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¿Por qué los casos sospechosos de ébola se descartaron?

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeir, señaló a los periodistas en Ginebra que muchos casos sospechosos de ébola se descartaron pues padecen otras enfermedades o solo han tenido fiebre. Sin embargo no se descarta que puedan elevarse los número en un futuro si es que no se tiene control sobre el brote.

Y es que señaló que cualquier persona que era detectado con síntomas por la vigilancia o que acudía a un centro de salud por fiebre o signos parecidos era contabilizado como caso sospechoso, en su espera por el resultado de la prueba.

¿Se levantarán medidas tras disminución de casos de ébola?

Después de que la OMS descartara drásticamente el número de casos de ébola, el aeropuerto de Bunia, la capital de Ituri, epicentro del brote, reinició sus operaciones, mientras que el Ministerio de Transporte reanudará de manera gradual y segura los vuelos.

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