Una nueva variante de norovirus activó una alerta sanitaria en Estados Unidos; conocida como GII.17, es una versión mutada que desplazó a la cepa dominante y facilitó su contagio masivo entre la población debido a que no se han generado defensas frente a ella, advirtieron los informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

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Aunque es común en invierno, los actuales brotes confirmaron que el virus está activo aún en la entrada al verano y debido a que se propaga velozmente en espacios cerrados o muy concurridos, los brotes afectan a escuelas, hospitales y cruceros.

Norovirus El norovirus afecta principalmente el estómago y su mayor peligro es la deshidratación. (Tatsiana Volkava/Getty Images)

Este patógeno se transmite por contacto directo al tocar superficies contaminadas o consumir alimentos y agua infectados; de hecho, una persona recuperada puede seguir contagiando el virus hasta por dos semanas.

Síntomas y riesgos del norovirus

Aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus e incluye:

Vómitos intensos

Diarrea acuosa

Dolor abdominal

Náuseas

Fiebre

Sin embargo, el mayor peligro es la deshidratación, ya que puede ser letal y requerir hospitalización urgente en niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas —cuyo cuerpo tiene una capacidad reducida para defenderse de virus, bacterias, hongos y enfermedades—.

¿Cómo cuidarme del norovirus?

Lávate las manos con agua y jabón, no uses solo gel antibacterial ya que no eliminan este virus

Si estuviste expuesto a contagio, no prepares comida ni cuides de terceros hasta 48 horas después de no presentar síntomas

Asimismo, el virus puede sobrevivir semanas en superficies y resistir fórmulas limpiadoras, por lo que los CDC recomiendan utilizar una solución de cloro de 25 cucharadas por cada 3.8 litros de agua, dejándolo actuar por lo menos 5 minutos antes de secar.

Norovirus Este virus no se puede erradicar con medicamentos, ya que no responde a los antibióticos y tampoco tiene vacunas. (KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Getty Images/Science Photo Libra)

Asimismo, el norovirus puede sobrevivir temperaturas de hasta 60 ºC, por lo que los alimentos cocinados pueden seguir siendo un foco de infección.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), diferencia de otros virus, una persona infectada expulsa millones de partículas virales, pero se necesitan solo 18 para infectar, por ello la prevención es importante.