La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) confirmó que en la entidad se reportó el primer caso de gusano barrenador en un perro, exactamente en un can de la raza dóberman de la alcaldía Tlalpan.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria recibió el reporte desde el pasado 26 de abril, luego de que el dóberman fuera llevado a una clínica veterinaria, ubicada en Topilejo.

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El can de 12 años presentaba miasis en la base de la oreja izquierda, luego de una herida causada por una pelea. Tras su revisión, las autoridades federales activaron protocolos de respuesta sanitaria y vigilancia epidemiológica.

CDMX implementará medidas para evitar propagación

Para evitar que el gusano barrenador se propague, la SEDEMA aplicará acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y perifocales, para fortalecer el monitoreo sanitario.

Además llevará a cabo acciones de campo como toma de muestras, seguimiento epidemiológico y difusión preventiva a clínicas veterinarias, personas productoras y población en general.

¿Qué se sabe de la salud del perro?

Hasta el momento las autoridades apuntan que es un hecho aislado. El caso de gusano barrenador sigue en periodo activo y el can está bajo supervisión, control y atención de la SENASICA

Se realizará la desinfestación de la vivienda en la que habitaba el perro dóberman.

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