¿Dónde se origina la infección por gusano barrenador en humanos?

El gusano barrenador volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias en México luego de que un adulto mayor murió en Oaxaca, tras desarrollar una grave infección conocida como miasis.

De acuerdo con los primeros reportes, la infestación habría comenzado por una lesión, que permitió que las larvas avanzaran rápidamente en el tejido humano.

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¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. Esta larva provoca miasis, una enfermedad parasitaria que puede ocasionar necropsis y hasta la muerte.

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🪱Autoridades sanitarias anunciaron un aumento en la vigilancia sobre el sector pecuario de Hidalgo, con lo que buscarán reforzar las acciones de atención veterinaria por aumento en los casos de gusano barrenador.‼️

Hasta el 14 de mayo habían 540 casos, 117… pic.twitter.com/vrYbcxCZjs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 18, 2026

¿Cómo se contagia la infección por gusano barrenador en humanos?

La infección ocurre cuando la mosca del gusano barrenador deposita sus huevos en heridas abiertas, úlceras, raspaduras o incluso zonas infectadas de la boca y nariz. Tras eclosionar, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo, causando una infestación altamente agresiva.

Especialistas señalan que las personas con heridas sin atender, problemas de higiene o enfermedades que dificultan la cicatrización tienen mayor riesgo de contagio. También puede presentarse en animales domésticos, por lo que el gusano barrenador en perros y ganado sigue siendo motivo de vigilancia veterinaria.

En el caso del paciente en Oaxaca, se trataba de un hombre de 88 años que presentó un cuadro complejo, ya que combinaba Parkinson y otras comorbilidades con miasis. La infección se había originado en las muelas del hombre.

No obstante, las autoridades especificaron que la miasis fue una condición asociada y no la causa directa del fallecimiento del adulto mayor. Asimismo, aclararon que se mantiene la vigilancia epidemiológica, aunque por el momento no representa un riesgo para la población.

¿Qué hace el gusano barrenador en los humanos?

El gusano barrenador en humanos destruye tejido vivo conforme las larvas avanzan dentro de la piel o cavidades del cuerpo. En casos severos, puede comprometer músculos, encías, nariz y otras áreas sensibles.

El tratamiento depende de la gravedad de la infestación. Generalmente incluye extracción de larvas, limpieza profunda de la herida, antibióticos y atención médica inmediata. Detectar el problema en etapas tempranas es clave para evitar complicaciones mayores.

Médicos recomiendan acudir de inmediato al hospital ante cualquier herida infectada o síntomas inusuales, especialmente si la persona estuvo expuesta a zonas ganaderas o rurales.

Entre los principales síntomas destacan dolor intenso, inflamación, secreciones con mal olor, fiebre y sensación de movimiento en la zona afectada.

¿Dónde hay gusano barrenador en México?

En México, los casos de gusano barrenador suelen concentrarse en estados con clima cálido y húmedo del sur y sureste del país como: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Aunque las autoridades sanitarias mantienen campañas de control, expertos advierten que las altas temperaturas y la presencia de ganado favorecen la reproducción de la mosca responsable de esta infección.

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