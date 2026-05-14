Los casos de gusano barrenador en humanos se han disparado en el territorio mexicano, pues de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud suman 164 hasta el 21 de abril y el estado de Veracruz es uno de los más afectados.

La Miasis por gusano barrenador ocurre cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos en el tejido de los humanos y después emergen como larvas. Estas provocan un dolor intenso, inflamación y riesgo de infecciones bacterianas graves.

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¿Qué lugar ocupa Veracruz en la lista de gusano barrenador en humanos?

Veracruz, que a comienzos del 2026 esta en cuarto lugar de la lista de estados con más casos de Miasis por Cochliomyia hominivorax en el humano, ahora se ubica en la posición número dos.

Según la tabla de la Secretaría de Salud, en lo que va de 2026 contabiliza 30 casos de gusano barrenador en humanos y se encuentra por detrás de Chiapas, que reporta 34.

Gusano barrenador en humanos (Secretaría de Salud)

Aunque la entidad todavía no registra defunciones por gusano barrenador, las autoridades ya implementan protocolos sanitarios para evitar que continúe propagándose.

¿Cuáles son los otros estados más afectados por el gusano barrenador?

La lista es la siguiente:

Chiapas:34 casos en humanos

Veracruz:30 casos en humanos

Guerrero:21 casos en humanos

Oaxaca: 19 casos en humanos

Yucatán: 17 casos en humanos

Puebla: 8 casos en humanos

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