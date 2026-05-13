SEP brinda lentes GRATIS para alumnos de primaria; ubica las clínicas para obtenerlos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece lentes gratis para los alumnos de primaria que lo requieran. Con el programa “Vive saludable, vive feliz”, las autoridades educativas buscan mejorar el rendimiento escolar y detectar problemas de visión en niñas y niños.

Los alumnos que ya realizaron su examen visual podrán acudir a clínicas autorizadas para recoger sus lentes totalmente gratuitos.

Si en la escuela ya revisaron la vista de tu hija o hijo, lleva el informe de resultados a la clínica que les corresponde para que le realicen una revisión y reciba sus lentes gratuitos. 🏥👓



Esta acción forma parte de la estrategia #ViveSaludableViveFeliz, que acerca atención… pic.twitter.com/3q7dt9obdA — SEP México (@SEP_mx) April 8, 2026

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¿Qué son las jornadas de Salud escolar?

De acuerdo con autoridades educativas, brigadas médicas de la Secretaría de Salud, IMSS y DIF, acudieron primero a las escuelas primarias para llevar a cabo valoraciones de salud visual, salud bucal y promoción de estilos de vida saludables.

El apoyo de lentes gratuitos está dirigido principalmente a alumnos de educación básica y forma parte de las acciones de bienestar escolar implementadas por el Gobierno de México.

La entrega de lentes a estudiantes de primaria forma parte de una estrategia coordinada entre la Secretaría de Educación Pública, autoridades de salud y clínicas participantes como Salud Digna. El objetivo es apoyar a estudiantes con dificultades visuales que podrían afectar su aprendizaje en las aulas.

¿Cómo conseguir lentes gratis en las escuelas?

Para obtener los lentes gratis para niños y niñas es necesario que el estudiante haya participado previamente en las jornadas de salud escolar organizadas dentro de su escuela.

Una vez concluido el examen, las familias reciben indicaciones para acudir a una clínica autorizada, donde se entregarán los lentes completamente gratuitos. En algunos casos, también se proporciona una fecha específica de entrega.

Entre las clínicas participantes destacan varias sucursales de Salud Digna y otros centros médicos habilitados por las autoridades locales y federales.

Encuentra la clínica para recoger los lentes gratis

Las sedes pueden variar dependiendo de cada estado o alcaldía. En la Ciudad de México y otras entidades, Para encontrar cual es la cínica que te corresponde debes de descargar el Expediente Digital de tu hijo o hija en este ENLACE.

Las autoridades recomendaron acudir con identificación oficial del tutor y el comprobante o folio entregado tras el examen visual del menor.

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