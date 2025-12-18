Casos de cáncer en menores de 50 años aumentan en un 79%; ciencia explica motivos

Estudios recientes demuestran que el cáncer en personas menores de 50 años ha tenido un incremento alarmante del 79% entre 1990 y 2019, lo que ha encendido las alarmas entre la comunidad científica a nivel mundial. Investigadores advierten que esta tendencia de cáncer en menores de 50 no es un hecho aislado, sino parte de una epidemia silenciosa que está cambiando el panorama global de la enfermedad.

Este preocupante fenómeno ha sido documentado por un extenso análisis del Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad que mostró cómo los nuevos casos de cáncer de aparición temprana se han casi duplicado, pasando de 1,82 millones en 1990 a 3,26 millones en 2019 entre adultos jóvenes.

VIDEO: Conoce a Sonia Lilia Solís, quien lucha contra el cáncer de mama

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Razones por las que ha aumentado el cáncer en menores de 50

Las razones detrás del aumento del cáncer en menores de 50 son múltiples y complejas, según los expertos en oncología. Las principales razones pueden ser:

Primero, el estilo de vida moderno, caracterizado por dietas altas en alimentos ultraprocesados y carnes procesadas, que contienen aditivos y compuestos que pueden dañar las células y promover procesos inflamatorios que favorecen el desarrollo de tumores.

Segundo, el avance tecnológico y la mayor accesibilidad a pruebas diagnósticas como mamografías, colonoscopías y análisis de sangre han permitido detectar más casos que antes pasaban desapercibidos, lo que también contribuye al aumento de los registros.

Y, otras de las causas, pueden ser los factores ambientales y de estilo de vida, como la obesidad, el consumo de alcohol, la falta de ejercicio y la exposición a químicos disruptores endocrinos (como los PFAS presentes en envases y cosméticos), están siendo objeto de intensa investigación por su posible relación con el incremento de cáncer en menores de 50 años.

Por si fuera poco, los estudios sugieren que cada generación sucesiva está más expuesta a factores de riesgo desde edades tempranas, lo que podría estar provocando que los más jóvenes presenten tumores que anteriormente eran más comunes en personas mayores.

Tipos de cáncer más comunes entre los menores de 50

Entre los tipos de cáncer que más han aumentado en este grupo etario destacan:

Cáncer de mama

Cáncer de colon

Cáncer de recto

Tumores menos habituales como los de páncreas, riñón, hígado y médula ósea

El cáncer de mama especialmente ha mostrado un crecimiento significativo en mujeres jóvenes, y aunque factores como la obesidad y el desequilibrio hormonal pueden explicar parte del riesgo, los científicos siguen investigando por qué la incidencia aumenta incluso cuando no están presentes todos los factores tradicionales.

Los expertos señalan que la evidencia científica acerca de esta epidemia silenciosa de cáncer en menores de 50 enfatiza la necesidad de promover políticas de prevención más amplias, fomentar estilos de vida saludables e invertir en investigación para comprender mejor sus causas y frenar esta epidemia silenciosa preocupante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

