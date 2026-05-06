Rickettsiosis avanza en Chihuahua; se triplican contagios y muertes en las últimas semanas de abril

Se registra un aumento preocupante en los casos y muertes por rickettsiosis en Chihuahua, con Ciudad Juárez encabezando la lista. — La rickettsiosis en Chihuahua puso en alerta a la Secretaría de Salud estatal durante abril de 2026. En solo unas semanas, los contagios y las muertes superaron lo esperado, evidenciando un repunte preocupante de esta enfermedad transmitida por garrapatas.

Municipios clave del estado reportan incrementos sostenidos, pues hasta el 25 de abril se habían confirmado 41 casos y 19 defunciones. El foco rojo sigue siendo el municipio de Ciudad Juárez, donde se han detectado 22 casos y 12 personas fallecidas.

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Colonias y municipios en foco rojo por rickettsiosis

Las autoridades han identificado que los contagios de rickettsiosis se concentran principalmente en zonas urbanas y periferias con alta presencia de perros sin control sanitario. Estos son los municipios y colonias en foco rojo por esta peligrosa enfermedad:

Ciudad Juárez : 22 casos y 12 muertes. Las zonas críticas son Rancho Anapra y Riberas del Bravo.

: 22 casos y 12 muertes. Las zonas críticas son Rancho Anapra y Riberas del Bravo. Chihuahua capital : 11 casos y 5 muertes. Zonas críticas: Punta Oriente, Riberas del Sacramento, Vistas del Norte e Independencia II.

: 11 casos y 5 muertes. Zonas críticas: Punta Oriente, Riberas del Sacramento, Vistas del Norte e Independencia II. Aquiles Serdán : 5 casos (sin decesos registrados aún).

: 5 casos (sin decesos registrados aún). Meoqui y Aldama: Registran casos y defunciones aisladas.

⚠️ La rickettsia se transmite por la picadura de garrapatas y puede poner en riesgo tu salud si no se atiende a tiempo.



🚨 No esperes los síntomas:

Fiebre, dolor de cabeza, náuseas o vómito pueden ser señales de alerta.



⏳ Actúa a tiempo:

Tienes pocos días para iniciar… pic.twitter.com/5nU4nk43Tk — Salud Sonora (@ssaludsonora) May 5, 2026

En la capital del estado, colonias con condiciones de hacinamiento o acumulación de basura presentan mayor riesgo. La combinación de calor, falta de fumigación y animales infestados crea el escenario perfecto para la propagación de la bacteria.

La preocupación de las autoridades sanitarias es el cambio de comportamiento o de la enfermedad que, al parecer, ha dejado de ser estacional y comienza a tener una propagación acelerada.

¿Qué animal transmite la Rickettsia y por qué es peligrosa?

La rickettsiosis es transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas, que suelen habitar en perros. Estos parásitos actúan como vectores de la bacteria Rickettsia rickettsii, responsable de la enfermedad.

El problema no es menor, pues una sola picadura puede desencadenar un cuadro grave si no se atiende a tiempo. Además, contrario a lo que muchos creen, la rickettsiosis no se contagia de persona a persona, pero sí puede propagarse rápidamente en comunidades con presencia de garrapatas.

Así puedes solicitar fumigación gratis en Chihuahua

Ante el aumento de casos de rickettsiosis, autoridades locales han reforzado las campañas de fumigación gratuita en zonas de riesgo. Las familias pueden solicitar este servicio a través de centros de salud o brigadas sanitarias municipales.

El objetivo es reducir la población de garrapatas en patios, viviendas y espacios públicos. También se recomienda mantener limpios los hogares, bañar a las mascotas regularmente y evitar acumulación de objetos donde puedan esconderse estos parásitos.

Rickettsiosis síntomas: Señales de alerta que no debes ignorar

Detectar a tiempo la rickettsiosis puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades, lo que retrasa el tratamiento. Entre los principales síntomas de rickettsiosis están:

Fiebre alta repentina

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular

Náuseas y vómito

Erupciones en la piel

En etapas avanzadas, la enfermedad puede provocar daño en órganos vitales e incluso la muerte.

Recomendaciones para prevenir el contagio por rickettsiosis

Desparasitación constante de perros

constante de perros Limpieza profunda de patios, eliminación de maleza y escombro

de patios, eliminación de maleza y escombro Acudir de forma inmediata al médico en caso de fiebre.

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