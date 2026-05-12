México emite alerta por hantavirus: pide extremar atención a síntomas del síndrome respiratorio grave

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ya obligó a las autoridades sanitarias en México a tomar medidas de prevención. Por tal motivo, este martes 12 de mayo,la Secretaría de Salud (Ssa), a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), emitió un Aviso Epidemiológico para fortalecer la detección oportuna de algún posible caso de hantavirus.

Las autoridades sanitarias piden extremar la detección de casos sospechosos de síndrome respiratorio grave. La medida ocurre tras el reporte de un brote relacionado con el crucero Hondius, donde al menos tres personas murieron por esta enfermedad viral. Te contamos los detalles.

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¿Por qué México lanzó una alerta por hantavirus?

La alerta sanitaria se activó después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificara un brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, embarcación en la que varios pasajeros desarrollaron síntomas respiratorios severos durante un viaje reciente.

🚨 México activa vigilancia epidemiológica por brote de hantavirus ligado al crucero MV Hondius.



El sistema de salud emitió el primer Aviso Epidemiológico tras detectarse la variante Andes (ANDV), única cepa con transmisión entre humanos.



Hospitales y laboratorios del país… pic.twitter.com/PJHKwSQYqN — Sonora Hoy (@sonorahoy) May 12, 2026

De acuerdo con el aviso emitido por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), hospitales y unidades médicas del país deberán fortalecer la identificación oportuna de pacientes con síntomas compatibles con hantavirus, especialmente quienes tengan antecedentes de viaje o contacto con zonas de riesgo.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas provenientes de orina, saliva o heces de estos animales, especialmente en espacios cerrados o contaminados.

Identifican al paciente cero de hantavirus en el crucero Hondius

Reportes internacionales señalaron que el llamado “paciente cero” habría presentado síntomas días antes de abordar el crucero Hondius. Posteriormente, otros pasajeros comenzaron a desarrollar cuadros respiratorios graves compatibles con infección por hantavirus.

El paciente cero se llamaba Leo Schilperoord, un ornitólogo neerlandés de 70 años que murió tras presentar síntomas mientras viajaba a bordo del MV Hondius. Leo y su esposa, Mirjam Schilperoord, habrían estado expuestos al virus durante una visita a un basurero cercano a Ushuaia, Argentina, conocido por atraer a observadores de aves de distintas partes del mundo.

🚢🦠 La OMS mantiene la mirada sobre un posible brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius.



Ya se confirmaron varios casos y, aunque el riesgo general sigue siendo bajo, autoridades sanitarias no descartan más contagios por el tiempo de incubación del virus.… pic.twitter.com/eXzpchLrk2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 12, 2026

La esposa del paciente cero falleció por hantavirus días después en Sudáfrica, a donde viajó tras desembarcar del crucero.

La OMS mantiene el seguimiento del brote para determinar el alcance de los contagios y descartar nuevos casos entre viajeros internacionales.

Ante este escenario, México solicitó a médicos y personal sanitario prestar atención a personas con fiebre alta, dificultad para respirar y antecedentes de exposición a ambientes con presencia de roedores.

¿Cuáles son los síntomas de hantavirus?

Entre los principales síntomas de hantavirus destacan:

Fiebre

Dolor muscular intenso

Fatiga

Dolor de cabeza

Náuseas y vómito

Tos

Dificultad respiratoria

Dolor de espalda y abdomen

En casos graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome pulmonar severo o un síndrome renal severo que ponen en riesgo la vida.

Las autoridades sanitarias mexicanas continuarán monitoreando posibles casos sospechosos durante las próximas semanas, mientras organismos internacionales investigan el brote relacionado con el crucero MV Hondius.

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