Un equipo de seis paracaidistas y dos médicos del ejército de Reino Unido saltaron desde un avión militar para llegar a Tristan da Cunha, una isla remota perteneciente a territorio británico tras confirmarse un caso sospechoso de hantavirus en uno de sus ciudadanos.

La secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, aseguró que esta operación fue “extraordinaria” y refleja el compromiso con todos los ciudadanos británicos, donde quiera que se encuentren.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Y es que es la primera vez que las fuerzas armadas de Reino Unido despliegan personal médico para brindar apoyo humanitario mediante salto en paracaídas, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

British soldiers parachuted onto Tristan da Cunha to deliver medical supplies after a suspected hantavirus case on the world's remotest inhabited island https://t.co/76vMlkiMi2 pic.twitter.com/t4w1QToaUF — Reuters (@Reuters) May 11, 2026

¿Qué se sabe del caso sospechoso de hantavirus en la isla remota?

El apoyo humanitario va dirigido a un ciudadano británico que era pasajero del crucero MV Hondius, el cual arribó en la isla entre el 13 y 15 de abril y que presentó síntomas de hantavirus el 28 de abril.

El estado de salud del hombre se reporta estable y permanece aislado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero debido a que las reservas de oxígeno en la isla estaban en un nivel crítico, era necesario apoyo del exterior.

“Dado que las reservas de oxígeno en la isla se encuentran en un nivel crítico, un lanzamiento aéreo con personal médico era el único método para brindar atención vital al paciente a tiempo”, señaló el comunicado del Ministerio de Defensa, según Reuters.

¿Cómo es la isla remota Tristan da Cunha?

Tristan da Cunha tiene apenas 200 habitantes y es la isla habitada más remota del mundo y solo se puede acceder a ella en barco, pues no tiene pista de aterrizaje. Se ubica a medio camino entre Sudáfrica y Sudamérica, a más de 2400 km y a seis días de viaje en embarcación saliendo desde Santa Elena.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.