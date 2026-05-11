El fruto que no sabías que ayuda a los hombres a prevenir un cáncer agresivo

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, con 10,3 millones de defunciones anuales reportadas en 2025. Asimismo, el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes reportados en hombres en México.

Afortunadamente, existen alimentos que consumes diariamente que pueden ayudarte a prevenir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Entre ellos destaca el jitomate, un fruto rico en antioxidantes que podría convertirse en un aliado importante para la salud masculina. Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué síntomas tiene un cáncer de próstata?

El cáncer de próstata puede desarrollarse silenciosamente durante años, por lo que muchos hombres no presentan señales en etapas tempranas. Sin embargo, conforme avanza, pueden aparecer síntomas como:

Dificultad para orinar

Flujo urinario débil

Necesidad frecuente de ir al baño durante la noche

Dolor o ardor al orinar

Sangre en la orina o el semen

Dolor en espalda, cadera o pelvis

#BoletínUNAM El cáncer de próstata da señales suaves, lentas, que muchos hombres ignoran, incluso por vergüenza. En México esa patología tiene el primer lugar en incidencia: #ExpertoUNAM. El 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata > https://t.co/bHjbIlrhSt pic.twitter.com/on65VDI5OH — UNAM (@UNAM_MX) June 10, 2025

Especialistas recomiendan acudir a revisiones médicas periódicas, sobre todo después de los 45 años o si existen antecedentes familiares de cáncer en hombres.

¿Qué comidas combaten el cáncer?

Aunque ningún alimento garantiza prevenir por completo la enfermedad, expertos coinciden en que mantener una alimentación equilibrada puede reducir riesgos. Entre los alimentos para prevenir el cáncer que suelen recomendarse están:

Frutas y verduras ricas en antioxidantes

Pescados con omega-3

Frutos rojos

Brócoli y vegetales verdes

Nueces y semillas

Jitomate

Además, reducir el consumo de ultraprocesados, grasas saturadas y alcohol también puede ayudar a disminuir factores relacionados con distintos tipos de cáncer.

Beneficios del jitomate para prevenir el cáncer

El jitomate contiene licopeno, un antioxidante natural que le da su color rojo intenso y que ha sido ampliamente estudiado por sus posibles efectos protectores contra el cáncer de próstata.

Algunos análisis científicos señalan que este compuesto podría ayudar a combatir el estrés oxidativo y reducir procesos inflamatorios relacionados con el desarrollo de células cancerígenas. Incluso, hay investigaciones que indican que el licopeno se absorbe mejor cuando el jitomate se consume cocido o acompañado de grasas saludables, como aceite de oliva.

Aunque los especialistas aclaran que no existe una “cura” alimenticia contra el cáncer, sí destacan que hábitos saludables, revisiones médicas constantes y una buena alimentación pueden marcar diferencia en la prevención.

El cáncer de próstata sigue siendo uno de los principales retos de salud en hombres, por lo que detectar síntomas a tiempo y mantener una dieta balanceada podría ser clave para reducir riesgos en los próximos años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.