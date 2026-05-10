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Anuncian vacuna contra el hantavirus por aumento de contagios

Moderna trabaja junto a EUA y Corea del Sur para desarrollar una vacuna contra el hantavirus; la alerta por la enfermedad se propaga a nivel internacional.

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Ante el aumento de contagios de hantavirus, la farmacéutica Moderna anunció la creación de una vacuna para hacerle frente a esta enfermedad, la cual es muy agresiva en las personas y tiene una tasa de mortalidad del 40%.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el riesgo para la población general es bajo, ya se despertó una preocupación a nivel internacional, sobre todo con la repatriación de los casos sospechosos y la evacuación del crucero MV Hondius.

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Según la agencia Bloomberg, Moderna colabora con Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos para una posible vacuna.

Asimismo, trabaja de la mano del Centro de Innovación de Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea como parte de una contramedida para una inmunización.

¿Cuándo estará lista la vacuna contra el hantavirus?

Moderna inició desde hace varios años atrás las investigaciones contra el hantavirus, sin embargo, todavía la vacuna sigue en una fase inicial, por lo que se desconoce cuándo estará lista para aplicarse en humanos.

Hay que señalar que Moderna fue una de las principales farmacéuticas en fabricar la vacuna contra el COVID-19 durante la pandemia, por lo que su trabajo para enfrentar este virus podría representar un avance en la ciencia y salud.

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