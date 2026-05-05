Las ojeras son una condición multifactorial en la que intervienen hábitos y aspectos de la vida diaria, y entre sus principales causas destacan:

La predisposición genética: Define pigmentación periocular, calidad de la piel y surcos o hundimientos

Define pigmentación periocular, calidad de la piel y surcos o hundimientos El envejecimiento: Favorece la pérdida de volumen, adelgazamiento cutáneo y hace visible los vasos sanguíneos

Estilo de vida y hábitos: Son detonantes o agravantes de las ojeras

Son detonantes o agravantes de las ojeras Falta de sueño, estrés crónico y alimentación deficiente: Afecta a la microcirculación, retiene líquidos y provoca una apariencia opaca y cansada en la piel

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En entrevista exclusiva para adn Noticias el Dr. Bernardo Goldzweig Hans, director médico de Clínica BGH Medicina Estética, explicó que además de la genética que propicia las ojeras, se intensifican y evolucionan con el estilo de vida.

¿Cuáles son los tipos de ojeras?

Según el especialista, existen diferentes tipos de ojeras y diferenciarlas correctamente es clave para lograr un tratamiento efectivo.

Ojeras pigmentadas: Se ven marrones y están relacionadas con acumulación de melanina

Se ven marrones y están relacionadas con acumulación de melanina Ojeras vasculares: Tienden a generar tonos azules o “violáceos” por la transparencia de la piel y la microcirculación

Tienden a generar tonos azules o por la transparencia de la piel y la microcirculación Ojeras estructurales u hundidas: Surgen por la anatomía del rostro, como la presencia del surco lagrimal o la pérdida de volumen en la zona por envejecimiento

“En consulta evaluamos el tono, la profundidad, la calidad de la piel, la presencia de bolsas, la simetría del rostro y, por supuesto, los hábitos y antecedentes del paciente. Incluso, en muchos casos no hay un solo tipo de ojera, sino una combinación de varios factores, lo que hace aún más importante una valoración detallada y personalizada.” — explicó Dr. Bernardo Goldzweig Hans, director médico de Clínica BGH Medicina Estética a adn Noticias.

El especialista detalló que el saber cada tipo ayuda a abordar personalizadamente el problema, pues no es lo mismo tratar una ojera pigmentada a una hundida.

Esta explicación define por qué algunos productos dermocosméticos no terminan por “eliminar” la ojera, porque aunque el doctor asegura que aunque sí pueden desvanecerse, lo mejorar para su contorno y tratar varios tipos de problemas es con tratamientos, no solo skincare.

¿Cómo eliminar las ojeras?

Para ojeras hundidas —propias de la edad— se puede usar ácido hialurónico; para descongestionar bolsas y reducirlas lo ideal es usar LPG Endermologie facial.

Asimismo, existen tratamientos complementarios como toxina botulínica en zonas específicas así como ácido hialurónico mediante técnicas como Full-Face.

“Estos tratamientos no solo mejorarán la calidad de la piel, sino un rostro armonioso, clave para lucir bien de manera integral.” — concluyó Bernardo Goldzweig Hans

Recuerda que, el riesgo no está en el tratamiento, sino en una mala indicación o en manos poco calificadas, ya que cualquier procedimiento se debe de hacer con conocimiento de la anatomía facial.

Además, los tratamientos se pueden acompañar de dermocosmética o cosmética de valor, solo que el especialista sugiere entender sus alcances.

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