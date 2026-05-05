En su más reciente número, la Revista del Consumidor de la Profeco hizo un análisis de las marcas de salchicha de pavo que más son consumidas por los mexicanos arrojando resultados sobre cuál es la mejor y más saludable.

El estudio de la Profeco analizó 37 productos de diferentes marcas y en adn Noticias te contamos cuáles son las mejores marcas de salchicha de pavo para que decidas bien tu próxima compra.

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Un fanático de los Mets en pleno juego le da un hot dog a su perrito… ¡y el doggo lo recibe como si fuera el manjar del siglo! Cara de felicidad absoluta mientras devora su “hermano salchicha” sin culpa alguna.

¡El nivel de… pic.twitter.com/JxfJq579Dm — AntiSantos (@JuampaSantos) April 26, 2026

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Mejor salchicha de pavo según la Profeco

El estudio de salchicha de pavo de Profeco se basó en el contenido de proteína, grasa y sodio de los productos con lo que se definió que la ganadora en nutrición es San Rafael Delicatessen Balance, pues es la que tiene más proteína con un 11.3%. además contiene la menor cantidad de sodio (747 mg/100 g) y menos carbohidratos (5.3%) y cuenta con el nivel más bajo de fécula registrado en su categoría (4.3%).

En cuanto a salchicha de pechuga de pavo, Peñaranda destaca por no contener fécula y tener mayor cantidad de proteína (12.3%). Sin embargo, es mucho más alta en grasa (24.5%) y calorías (280 kcal/100 g) que las opciones de pavo normal.

Lista de mejores salchichas de pavo

Según los datos del estudio podemos definir el siguiente listado de marcas de salchicha:

Peñaranda (Pechuga) San Rafael (Pavo) Lala Plenia (Pavo) Parma Sabori (Pavo)

En cuanto a los datos de Lala Plenia y Parma Sabori sus contenidos son los siguientes:

Lala Plenia: Es la más alta en sodio con 922 mg/100 g

Parma Sabori: Es la que menos proteína aporta con apenas 9.4% y tiene la mayor humedad (70.7%)

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