La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que al menos 147 personas cayeron enfermos y suman tres muertos, a consecuencia del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

En un breve mensaje a los periodistas, la doctora Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, señaló que se incrementaron las personas que presentan síntomas y actualmente la prioridad es evacuar a los pasajeros enfermos del barco que está retenido en el océano Atlántico.

¿Qué se sabe de la transmisión del hantavirus?

La OMS argumenta que investiga las muertes por hantavirus y los contagios, ya que es una enfermedad rara, pero muy grave.

El riesgo para la población es muy bajo, por lo que señala que “puede ser una transmisión entre humanos y la persona que enfermó se infectó antes de embarcar en el crucero”.

“Creemos que puede estar produciéndose cierta transmisión de persona a persona entre contactos muy estrechos, como marido y mujer o personas que han compartido camarote”.

🚨#AlertaADN



La Organización Mundial de la Salud no descarta que el hantavirus se haya transmitido de persona a persona a bordo del crucero MV Hondius; hasta el momento siete de 147 pasajeros y tripulantes han presentado síntomas y tres han muerto https://t.co/AmDuonB5Po — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 5, 2026

OMS apunta al virus Andes

Según la OMS, durante su travesía, los pasajeros visitaron algunas islas donde hay variedad de vida silvestre, incluyendo algunos roedores, y esta puede ser la conexión del virus.

El virus Andes, el único tipo de hantavirus que tiene transmisión limitada en personas se ubica en Chile y Argentina, donde partió el barco y esta podría ser la cepa que infectó a los pasajeros.

Se sigue la hipótesis de que el paciente cero se infectó afuera del barco, si se toma en cuenta el tiempo en que se presentaron los síntomas, porque el periodo de incubación es de una a seis semanas antes de que los pacientes comiencen a manifestar padecimientos.

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