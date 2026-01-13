¡Esperanza contra la diabetes! Científicos descubren molécula de azúcar para tratamiento altamente efectivo

Un equipo de investigadores de la Mayo Clinic, en Estados Unidos, identificó una nueva estrategia para combatir la diabetes tipo 1 mediante una molécula de azúcar que protege las células productoras de insulina del ataque del sistema inmune. El estudio se publicó en 2025 en Journal of Clinical Investigation y fue difundido por Medical Xpress el 2 de agosto de ese año.

El hallazgo propone recubrir las células beta del páncreas con ácido siálico para que el sistema inmunológico las tolere. La técnica logró prevenir la enfermedad en modelos animales sin afectar las defensas generales del organismo.

¿En qué consiste el descubrimiento?

Los científicos aumentaron la expresión de la enzima ST8Sia6 en células beta. Esto incrementa el ácido siálico en su superficie y crea una “capa” que las vuelve invisibles para la autoinmunidad.

Este mecanismo se inspira en estrategias de evasión tumoral, aplicadas aquí con fines terapéuticos y no patológicos.

Resultados en modelos preclínicos

En ratones propensos a desarrollar diabetes tipo 1, la técnica evitó la enfermedad en 90 por ciento de los casos.

El sistema inmune siguió reaccionando contra infecciones, lo que muestra que la tolerancia fue localizada y no generalizada.

Lo más interesante es la especificidad, ya que la protección fue localizada y precisa. El sistema inmune siguió funcionando normalmente contra otras amenazas (como infecciones), y mostró respuestas autoinmunes en otros contextos, pero dejó en paz a las células beta "azucaradas".

Como explicó Justin Choe, primer autor del estudio, la enzima genera una tolerancia específica contra el rechazo de las células beta, sin afectar el resto del sistema inmune.

¿Qué significa esto para el futuro?

La estrategia podría transformar el trasplante de islotes pancreáticos al eliminar la necesidad de inmunosupresores.

Esto reduciría riesgos, efectos secundarios y costos asociados a los tratamientos actuales.

¿Estamos cerca de una cura?

No todavía. Los resultados siguen en fase experimental y requieren validación en humanos.

Sin embargo, el enfoque abre una vía precisa para tratar la diabetes sin debilitar el sistema inmune completo.

