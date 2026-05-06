Tres pacientes sospechosos de hantavirus fueron evacuadas del lujoso crucero MV Hondius, varado en Cabo Verde, informó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

Las personas recibirán atención médica tras una coordinación con el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

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Monitorean a pasajeros del crucero

El director de la OMS señaló que se monitorea de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, colaborando con los países para la evacuación cuando sea necesaria.

¿Cuál es el nivel de riesgo del hantavirus?

Según la OMS, el nivel de riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo, pero continúan las investigaciones para saber la causa exacta de los contagios y cómo comenzó a propagarse.

De acuerdo con la OMS, el tipo de virus en este brote ha sido confirmado como hantavirus Andes por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Sudáfrica, y los Hospitales Universitarios de Ginebra, Suiza.

¿Cuántos contagios de hantavirus se han reportado?

Hasta este 6 de mayo, hay 8 casos, 3 de los cuales han sido confirmados como hantavirus mediante pruebas de laboratorio, señaló la OMS.

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