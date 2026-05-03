Al menos tres personas murieron y cinco más se mantienen bajo vigilancia ante sospecha, por un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que viajaba por el Atlántico, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya investiga este extraño evento de salud pública.

El brote de hantavirus ocurrió mientras el lujoso barco realizaba la travesía entre Argentina y Cabo Verde. La primer víctima fue un hombre de la tercera edad, quien murió a bordo.

De acuerdo con la OMS, se realizan investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas, mientras se brinda atención médica a los pasajeros y la tripulación, pues pese a que raramente se transmite entre personas, puede provocar enfermedad respiratoria grave.

🚨#AlertaADN



La Organización Mundial de la Salud informó sobre casos de infección por hantavirus en un crucero en el Océano Atlántico. De seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica ⚠️🦠🚢 https://t.co/pqf8i8YpGB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 3, 2026

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¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y hasta la muerte. Se propagan principalmente a través de roedores como ratas y ratones, especialmente cuando se entra en contacto con la orina, excrementos y saliva.

La enfermedad es grave y potencialmente mortal, de acuerdo con los Centros de Salud de Estados Unidos (CDC, por las siglas en inglés) y los síntomas aparecen entre 1 y 8 semanas después del contacto con un roedor infectado.

Los síntomas son los siguientes:

Fatiga Fiebre Dolores musculares Dolor de cabeza Mareos

¿Cuál es el tratamiento para el hantavirus?

No hay vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, por lo que los pacientes deben recibir cuidados de apoyo como hidratación, descanso y atención a los síntomas.

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