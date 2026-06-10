Un estudio analizó el ADN de casi 700 mil personas y encontró 74 ubicaciones en el genoma vinculadas a los síntomas de ansiedad, de las cuales, 39 nunca antes habían sido vistas.

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Según los investigadores del King’s College de Londres y del instituto de investigación médica QIMR Berghofer, la ansiedad no es “blanco o negro”, y se dejó de clasificar solo como “personas sanas o enfermas”. Ahora se entiende como un espectro que va desde el estrés diario hasta un trastorno crónico.

¿Cuál es el origen de la ansiedad?

Los genes solo explican un 6% de la gravedad de la ansiedad, por lo que ésta no dicta tu destino y el resto sí depende de tu entorno, experiencias de vida y el nivel de estrés diario que manejes.

Por ello, una persona con alta predisposición genética puede no desarrollar ansiedad si vive en un entorno favorable; mientras que alguien sin riesgo genético puede desarrollarla debido a traumas o estrés severo.

Asimismo, este estudio comprobó que la ansiedad tiene correlación genética con problemas físicos como:

Dolor crónico

Migrañas

Síndrome del intestino irritable

Enfermedades coronarias

¿Cómo afecta la ansiedad en México?

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) que el 50.7% de la población adulta reportó haber experimentado síntomas de ansiedad, siendo las mujeres las más afectadas en un 57.8% frente a los hombres en un 42.6%.

La Organización Mundial de la Salud reportó que los trastornos de ansiedad son los más comunes a nivel mundial, pues tan solo en 2019 se registró que 301 millones de personas lo padecían.

Además, durante el primer año de la pandemia, la ansiedad y depresión, aumentaron en un alarmante 25%.

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