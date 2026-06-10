Reino Unido confirmó un caso de Hantavirus, el cual está vinculado con el brote reportado en el crucero MV Hondius, de acuerdo con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

Se trata de un ciudadano en la isla remota de Tristán de Acuña, ubicada en el Atlántico sur y según Tedros Adhanom, a esta persona ya se le consideraba un caso sospechoso, al haber estado expuesto en el crucero.

#Hantavirus update: the UK government has reported a confirmed case in Tristan de Cunha, in a person who was previously considered a probable case with exposure on MV Hondius. As of 10 June, the total number of cases remains 13, including three deaths. No new deaths were reported… pic.twitter.com/pnsjtgxbBP — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 10, 2026

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¿Cuál es el estado de salud del paciente?

La Agencia británica de Seguridad Sanitaria (UKHSA, por sus siglas en inglés) señaló que el hombre dio positivo al test, después de que se recogiera una muestra en mayo.

Después de pasar por la enfermedad, el paciente se encuentra “clínicamente bien”, en un domicilio de la isla remota.

¿Cuántos casos de Hantavirus hay en el mundo?

Según la OMS, a la fecha (10 de junio) el número total de casos sigue siendo 13, incluyendo tres fallecimientos y se han reportado nuevas muertes en más de un mes, desde el 2 de mayo.

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