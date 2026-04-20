Jaime Gumiel, el jardinero viral de YouTube, recomienda estas plantas durante el verano: “Podemos bajar algunos grados en casa, absorben el calor”

Las plantas tienen la capacidad de limpiar el aire del hogar

Las plantas tienen la capacidad de limpiar el aire del hogar | Getty Images

Ante la llegada del calor, la búsqueda de alternativas para refrescar los interiores se ha vuelto una prioridad. Jaime Gumiel, conocido por su labor de divulgación botánica en YouTube, propone una solución que combina estética y funcionalidad: el uso de plantas de interior. Según el especialista, más allá de oxigenar el ambiente, ciertas especies tienen la capacidad física de absorber el calor y generar una sensación térmica más agradable.

“Hay varias plantas de interior que sirven para reducir algunos grados”, afirma Gumiel, destacando que el bienestar también es psicológico, ya que estar rodeado de verde nos transporta mentalmente a la naturaleza.

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¿Qué plantas son las más efectivas para reducir la temperatura interior según Jaime Gumiel?

No todas las plantas cumplen la misma función frente al calor. Gumiel destaca especialmente aquellas con hojas de gran tamaño, ya que actúan como auténticos reguladores.

Un ejemplo claro es el Ficus elástica o “árbol del caucho”. Sobre esta especie, el jardinero confiesa: “Me encantaría tenerla, porque es una planta que tiene unas hojas muy grandes”. Ese tamaño foliar es precisamente lo que permite marcar una diferencia real en la sensación térmica de una habitación.

Otra de las grandes recomendadas es la Monstera. Gracias a su estructura, esta planta aporta un grado de humedad extra que funciona como un humidificador natural. Gumiel sugiere cultivarla en macetas de gran tamaño para maximizar su capacidad de absorción de calor, logrando que el hogar se sienta sensiblemente más fresco frente al aire seco del verano.

¿Cómo ayudan estas especies a purificar y humidificar el hogar?

La selección del experto se basa en el termómetro y en la salud del aire que respiramos. En este apartado, la Sansevieria (lengua de tigre) se lleva el protagonismo absoluto. Gumiel la define como “un auténtico diamante”, ya que ayuda a bajar la temperatura, y además tiene una capacidad para filtrar toxinas como el benzeno y el formaldehído.

“Esta planta da humedad al ambiente y absorbe parte del calor”, explica el divulgador.

Por su parte, para quienes buscan una solución integral, la Palma de areca es la opción ideal para el salón. Jaime Gumiel destaca su multifuncionalidad:

Filtro de aire: Reduce contaminantes y humos generados al cocinar.

Reduce contaminantes y humos generados al cocinar. Control de humedad: Ayuda a equilibrar el ambiente y evita la formación de moho.

Ayuda a equilibrar el ambiente y evita la formación de moho. Frescura: Contribuye a mantener una atmósfera limpia y renovada de manera constante.