El calor de esta primavera roba el sueño; consejos para dormir bien

La primavera en México trajo consigo noches de bastante calor, afectando así el descanso de millones de personas en diversas regiones del país. Las temperaturas nocturnas superan los 25 ºC, dificultando dormir bien y alterando los ciclos naturales de cuerpo.

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El fenómeno no es un caso aislado, ocurre cada año, sin embargo durante el 2026 se percibe mayor intensidad y expertos advirtieron que dormir mal por esta condición no solo genera cansancio, también impacta la salud física y mental.

¿Por qué el calor altera el ciclo de sueño?

Expertos explicaron que durante la noche, el cuerpo necesita bajar su temperatura interna para entrar en sueño profundo, por ello cuando el ambiente es cálido, el proceso falla y se interrumpe el descanso natural, disminuyendo melatonina, reduciendo el ciclo de descanso y la fase REM. Esto provoca despertares constantes y fatiga al día siguiente. Con humedad alta, el problema se intensifica y el descanso se vuelve más superficial.

Riesgos reales para tu salud

Mayor riesgo de diabetes e hipertensión

Problemas cardiovasculares

Deterioro cognitivo

¿Quiénes sufren más con el calor nocturno?

Algunos grupos son más vulnerables ante el aumento de temperatura durante la noche y su descanso se ve más afectado:



Mujeres que tienen mayor tendencia al insomnio

Adultos mayores con menor regulación térmica

Niños a los que impacta en desarrollo y rendimiento

En estos casos, los efectos pueden reflejarse rápidamente en la salud y en actividades diarias como el trabajo o la escuela.

Beneficios de dormir bien

Recupera energía física y mental

Fortalece el sistema inmune

Mejora memoria y emociones

Dormir al menos 8 horas diarias ayuda a mantener el metabolismo estable y reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Consejos para dormir mejor con este calor

Expertos recomiendan hacer ajustes simples en la rutina diaria para mejorar la calidad del sueño en esta temporada de calor:



Evitar pantallas antes de dormir

Usar ropa ligera y sábanas frescas

Mantener el cuarto ventilado

Establecer horarios fijos

Si el problema dura más de dos semanas, será necesario hacer una cita con un especialista, pues la mayoría de los trastornos del sueño tiene solución si se atiende a tiempo.