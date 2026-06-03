En México existe preocupación por el aumento de casos del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), pues cada semana la cifra aumento.

De acuerdo con la entrega más reciente del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, tan solo en la semana del 11 al 17 de mayo, se registraron 333 casos nuevos de personas diagnosticadas con VIH.

Según el reporte, los estados con mayor incidencia de casos nuevos son los que están más densamente poblados, así como entidades con alta actividad turística.

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Estados con más casos de VIH en México en lo que va de 2026

En la última semana, el Estado de México fue la entidad con mayor número de casos nuevos, sumando 49 contagios. Le siguen Veracruz, con 39, y hay un empate en la tercera posición entre la CDMX y Oaxaca, que sumaron 24 nuevos contagios.

El total acumulado para 2026, sumando los casos acumulados de las 32 entidades del país, es de 5,810. Estos son los estados que más casos han registrado en lo que va del presente año:

Estado de México: 811 casos Veracruz: 613 casos CDMX: 440 casos Quintana Roo: 414 casos Jalisco: 291 casos Chihuahua: 242 casos Baja California: 234 casos Oaxaca: 227 casos Guanajuato: 207 casos Yucatán: 197 casos

¿Cuáles son los síntomas de VIH?

De acuerdo con información del portal HIV.gov, página oficial de autoridades sanitarias estadunidenses sobre el VIH, los síntomas de esta enfermedad pueden variar entre cada persona, así como la etapa de contagio en la que se encuentre.

Autoridades sanitarias estadunidenses señalan que entre 2 y 4 semanas después del contagio, dos tercios de las personas pueden presentar síntomas similares a los de la gripe, como una respuesta natural del organismo al virus.

Estos son los síntomas que se deben tomar en cuenta:

Fiebre

Escalofríos

Sarpullido

Sudor nocturno

Dolor muscular

Dolor de garganta

Fatiga

Inflamación de los ganglios linfáticos

Úlceras bucales

Los síntomas pueden durar entre unos días y hasta varias semanas en la etapa más aguda. Algunas personas no presentan ningún síntoma.

En caso de sospechar haberse contagiado de VIH, es importante realizarse una prueba de detección a la brevedad para recibir el medicamento adecuado, pues con él pueden tener una vida plena.

Sin tratamiento, la infección aguda puede evolucionar a infección crónica de VIH y posteriormente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

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