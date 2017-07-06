Descubren túnel bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en colaboración con investigadores de la UNAM, descubrieron lo que podría ser un túnel a 10 metros de profundidad que comunicaría a la Plaza y la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán.

Por medio de un comunicado el INAH explicó que se practicó una especie de tomografía de resistividad eléctrica, cuyos primeros resultados sugieren el descubrimiento mencionado.

Las imágenes revelan un conducto de alrededor de 10 metros de profundidad que iría del centro de la plaza a la Pirámide de la Luna, sin embargo aún se requieren más datos para confirmarlo.

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Pese a que falta confirmar el descubrimiento “ya se puede adelantar que, al igual que la Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl, la Pirámide de la Luna podría contar con un conducto subterráneo”, de acuerdo con el comunicado del INAH.

La tomografía eléctrica consistió en inyectar corriente eléctrica al subsuelo y medir la resistividad, de acuerdo con la variedad de materiales que se encuentren en el terreno.

ssb