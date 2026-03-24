¡Ellas se aguantan! Los peligrosos síntomas que anuncian un infarto y que las mujeres ignoran

Las mujeres suelen tardar más en acudir al médico cuando presentan síntomas de un infarto, y esa decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque el infarto sigue siendo una de las principales causas de muerte en México y el mundo, especialistas advierten que muchas mujeres no reconocen las señales o las minimizan, lo que pone en riesgo grave sus vidas.

De acuerdo con expertos, los síntomas de un infarto en mujeres pueden ser distintos a los de los hombres, lo que complica su identificación. Esta diferencia y algunos factores sociales y culturales provocan que muchas mujeres “aguanten” el malestar hasta que la situación es crítica.

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¿Cuáles son las 7 señales de un infarto en mujeres?

Reconocer a tiempo los síntomas de un infarto puede salvar vidas. Estas son algunas de las señales más comunes en mujeres:

Dolor o presión en el pecho, que puede ser leve o intenso

Molestia en brazos, espalda, cuello o mandíbula

Falta de aire sin causa aparente

Náuseas o vómito

Sudoración fría

Fatiga inusual o extrema

Mareo o sensación de desmayo

A diferencia de los hombres, las mujeres pueden presentar síntomas menos “clásicos”, como cansancio extremo o molestias digestivas, lo que lleva a confundir el infarto con otros padecimientos.

Especialistas señalan que estos signos pueden aparecer horas o incluso días antes del evento cardíaco, por lo que ignorarlos aumenta el riesgo de complicaciones graves o muerte.

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¿Por qué tardan más en pedir ayuda las mujeres en caso de infarto?

Una de las principales razones es la normalización del dolor. Muchas mujeres priorizan sus responsabilidades familiares o laborales antes que su salud, lo que las lleva a minimizar los síntomas de un infarto.

Además, existe una percepción errónea de que el infarto es un problema “masculino”, lo que reduce la sospecha ante señales tempranas. A esto se suma la falta de información sobre cómo se manifiesta un infarto en mujeres.

Especialistas también advierten que factores como el estrés, cambios hormonales y enfermedades como la diabetes pueden aumentar el riesgo de infarto en mujeres, haciendo aún más importante la detección oportuna.

¿Qué hacer en caso de infarto?

Ante cualquier sospecha de infarto, el tiempo es clave. Se recomienda:

Llamar de inmediato a servicios de emergencia

No esperar a que el dolor desaparezca

Evitar automedicarse

Mantenerse en reposo mientras llega ayuda

Recuerda que actuar rápido puede reducir el daño al corazón y aumentar las probabilidades de supervivencia.