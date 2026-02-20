Así es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad silenciosa que enfrentó Eric Dane

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios. El actor Eric Dane, conocido por Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció a los 53 años tras recibir el diagnóstico en abril del 2025.

Su caso volvió a colocar el tema en la conversación pública. La ELA avanza de forma progresiva y no tiene cura. En México se estiman alrededor de 6,000 casos. El Día Mundial de la ELA se conmemora el 21 de junio para impulsar conciencia e investigación.

¿Qué ocurre en el cuerpo con la ELA?

La enfermedad destruye neuronas motoras en cerebro y médula espinal. Sin esas conexiones, los músculos dejan de recibir señales.

Esto provoca debilidad progresiva hasta llegar a parálisis. No afecta la sensibilidad ni, en la mayoría de los casos, la memoria o la inteligencia.

¿Cuáles son los primeros síntomas?

Los signos iniciales varían, pero suelen incluir:



Debilidad en manos o piernas

Tropiezos frecuentes

Calambres o fasciculaciones

Dificultad para hablar o tragar

Detectarlos a tiempo permite iniciar tratamiento para frenar el deterioro.

Tipos principales de ELA

Existen dos formas frecuentes:



ELA espinal, que inicia en extremidades

ELA bulbar, que comienza en habla y deglución

La forma bulbar suele requerir apoyo nutricional temprano y vigilancia respiratoria.

¿Cuánto tiempo vive una persona con ELA?

La supervivencia promedio es de 2 a 5 años tras el diagnóstico. Un 20% supera cinco años.

La causa más común de muerte es insuficiencia respiratoria. El avance depende de cada paciente.

¿Cuál es la causa y existe cura?

En 95% de casos es esporádica. Solo 5% es hereditaria.

No existe cura. Los tratamientos buscan ralentizar el progreso y mejorar calidad de vida.

¿Cómo se apoya a las personas con ELA?

El manejo incluye:



Fisioterapia

Dispositivos de comunicación

Soporte nutricional

Atención psicológica

Especialistas insisten en mayor inversión en investigación y acceso a atención integral.