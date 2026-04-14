La enfermedad de Chagas provoca complicaciones cardíacas; los parásitos pueden ocultarse hasta por 30 años.

La enfermedad de Chagas provoca complicaciones cardíacas; los parásitos pueden ocultarse hasta por 30 años. | Getty Images

En su más reciente informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que alrededor de 8 millones de personas viven con la enfermedad de Chagas, principalmente en América Latina y ante el diagnóstico tardío o erróneo, esta puede resultar ser mortal.

Se trata del Trypanosoma cruzi, parásito causante de la enfermedad de Chagas, el cual se puede transmitir a través de varias vías:

Vía congénita durante el embarazo

El parto por medio de vectores

Vía oral a través de alimentos

A través de la sangre

A través de trasplante de órganos

Accidentes de laboratorio

Insectos triatominos hematófagos

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¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas se desarrolla en dos fases:

Fase aguda: Comienza tras la infección y se prolonga durante dos meses. Los síntomas son leves y los más frecuentes son dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dificultad para respirar y dolor torácico.

Fase crónica: Los parásitos se ocultan en la musculatura cardiaca y digestiva y entre 10 y 30 años después de la infección, las personas presentan trastornos cardíacos y alteraciones digestivas, por lo que aumenta el tamaño del esófago o del colon.

¿Cómo evitar la enfermedad de Chagas?

Para evitar la trasmisión de la enfermedad de Chagas, los especialistas de la OMS recomiendan evitar grietas de paredes y tejados de las viviendas y estructuras como gallineros o almacenes, ya que se alojan los insectos triatominos hematófagos.

Estos insectos permanecen ocultos durante el día y por la noche salen para alimentarse de sangre de animales y seres humanos. Pican en zonas expuestas de la piel como la cara y defecan cerca de la zona de la picadura. Cuando la persona se rasca, los parásitos entran en el organismo.

Muertes por enfermedad de Chagas

La World Heart Federation o Federación Mundial del Corazón, organización no gubernamental líder dedicada a la prevención y control de enfermedad del corazón, señala que cerca de 12 mil personas mueren cada año por complicaciones de la enfermedad de Chagas y solo 1 de cada 10 es diagnosticada.