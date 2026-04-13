Brote del virus Nipah sigue bajo vigilancia de la OMS y se analizan los contagios

El virus Nipah, altamente contagioso que afecta el sistema nervioso y respiratorio de los humanos, continúa bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de que se registraran dos casos en la India.

El virus es una enfermedad infecciosa zoonótica que apareció por primera vez en 1998 y 1999. Sin embargo, nuevamente se registró un brote, provocando miedo de que se convierta en una nueva pandemia, así como pasó con el COVID-19.

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OMS en alerta por virus Nipah en la India

El 26 de enero de 2026, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la India notificó a la OMS de dos casos confirmados de infección por el virus Nipah (NiV) en el estado de Bengala Occidental.

Los casos se registraron en trabajadores sanitarios del mismo hospital privado en Barasat y uno de ellos permanece con ventilación mecánica, mientras que el otro presentó una enfermedad neurológica grave, pero su estado de salud ha ido mejorando.

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

El virus Nipah se trasmite de animales infectados como por ejemplo cerdos y murciélagos o alimentos contaminados con saliva, orina o excrementos de animales que portan la enfermedad.

La transmisión también puede hacerse de persona a persona y aunque los contagios entre humanos son poco frecuentes, actualmente no existen medicamentos o vacunas, por lo que la tasa de mortalidad es muy alta.

¿Cuáles son los síntomas?

Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señalan que los síntomas del virus incluyen fiebre junto con dificultad respiratoria, tos y dolor de cabeza, así como convulsiones.

Los sobrevivientes de la enfermedad desarrollan síntomas como encelopatía, atrofia cerebral, cambios en el comportamiento, parálisis oculomotora y facial que persisten por años.