La vacuna Patria un fracaso que costó millones a los mexicanos y tras años de “desarrollo” sigue sin existir

La vacuna Patria se planteó como una solución alternativa y nacional frente al COVID-19 cuya inversión pública fue de 973 millones de pesos, sin embargo, a casi 5 años de su anuncio, el proyecto sigue sin una inyección disponible para la población y tampoco cuenta con resultados contundentes dentro del sistema de salud.

El caso generó cuestinamientos sobre la eficiacia en el uso de recursos públicos y la viabilidad de proyectos científicos financiados por el Estado, de hecho especialistas señalaron la necesidad de tener transparencia y evaluación en este tipo de investigaciones; para más información sobre este tema, consulta la nota completa en Azteca Noticias.