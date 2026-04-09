Inegi revela qué enfermedades del hígado son las principales causas de muerte en México; síntomas, causas y prevención
El Inegi reveló que la falta de atención a un hígado dañado podría ser una de las principales causas de muerte en México; conoce síntomas, causas y prevención.
Las enfermedades de un hígado dañado son el 4º lugar de defunciones en México con 28,383 muertes registradas entre enero y septiembre del 2025, según el Reporte de resultados 6/25 de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado el pasado 25 de febrero. Por ello, reconocer los síntomas, causas y riesgos te ayudará prevenir condiciones graves de salud.
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Debido a que el hígado es vital para filtrar toxinas y procesar nutrientes de tu cuerpo, es un órgano vital para los seres humanos y en México, muchos especialistas advierten que las enfermedades hepáticas avanzan sin mostrar dolor, lo que dificulta su detección temprana y por ende, su tratamiento.
Síntomas de que tienes un hígado dañado
El deterioro del hígado puede ser silencioso, sin embargo Mayo Clinic, organización sin fines de lucro especializada en salud, reveló 9 señales claras que el cuerpo envía:
- Piel y ojos amarillos
- Molestia o pesadez en el lado derecho del abdomen
- Cansancio extremo que no mejora con dormir
- Orina oscura y heces pálidas
- Hinchazón en abdomen, piernas o tobillos
- Picazón intensa en la piel pero sin tener ronchas
- Moretones o sangrado de encías constante
- Nauseas frecuentes y pérdida de apetito
- Confusión mental o dificultad para concentrarse
Si tienes alguno o varios de estos puntos, especialistas advierten fallas en funciones clave que, detectadas a tiempo, reducen el riesgo de cirrosis o insuficiencia renal.
¿Qué médico ve el hígado dañado?
Los especialistas de Mayo Clinic, recomiendan que el primer especialista a visitar es a un médico general, quien te solicitará estudios básicos para confirmar o eliminar la sospecha de hígado dañado. Si se confirma, deberás acudir con un gastroenterólogo o hepatóloga para recibir atención especializada.
¿Cómo curar el hígado dañado?
El hígado dañado no se puede curar, sin embargo los expertos recomiendan cambios prácticos para mejorar la salud del cuerpo, como:
- Dieta balanceada baja en grasas
- Ejercicio regular
- Evitar tomar alcohol
- No automedicarse
- Controlar diabetes y colesterol
Hábitos diarios para cuidar la salud de mi hígado
Con el fin de evitar el daño hepático, los especialistas sugieren:
- Mantener un peso saludable
- Evitar el sedentarismo
- Realizar chequeos anuales
- Reducir el consumo de sal
- Vacunarse contra hepatitis
¿Qué le pasaría a mi hígado si no atiendo los síntomas?
Ignorar los síntomas puede derivar en enfermedades graves como cirrosis, cáncer hepático o falla total del órgano. Por ello, el impacto de su función afecta la calidad de vida y aumenta los costos médicos; la detección temprana ayuda a tratar el problema y en los mejores casos, revertirlo.
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