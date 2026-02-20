El síntoma que Eric Dane reveló antes de morir y que lo hizo darse cuenta que sufría de ELA

El actor Eric Dane , conocido por interpretar al doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció a los 53 años tras enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el control muscular y que aún no tiene cura.

Su caso ha vuelto a poner en la agenda pública la importancia de reconocer esta enfermedad, que avanza de manera progresiva y puede impactar gravemente la calidad de vida de quienes la padecen.

La ELA suele iniciarse de forma gradual, y sus primeros síntomas pueden confundirse con problemas musculares comunes o cansancio. Por eso, muchas personas tardan en acudir al médico y en recibir un diagnóstico, lo que puede retrasar el acceso a terapias de soporte y planificación de cuidados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se manifiesta la ELA, la enfermedad por la que murió Eric Dane?

La ELA afecta a las neuronas motoras, las células encargadas de enviar señales a los músculos para que se muevan.

Cuando estas neuronas comienzan a morir, los músculos dejan de recibir órdenes y se debilitan progresivamente. Con el tiempo, la enfermedad puede afectar la capacidad para caminar, hablar, tragar e incluso respirar.

Los síntomas iniciales varían según cada persona. Algunas personas notan pérdida de fuerza en un brazo o una mano, dificultades al caminar o sensación de inestabilidad.

También pueden aparecer espasmos musculares visibles bajo la piel y, en ciertos casos, problemas para articular palabras o tragar, lo que se conoce como forma bulbar.

¿Cuál es la esperanza de vida con un diagnóstico de ELA?

La ELA es progresiva, lo que significa que los síntomas se intensifican con el tiempo y pueden afectar varias partes del cuerpo. La esperanza de vida promedio tras el diagnóstico suele situarse entre tres y cinco años, aunque existen casos que superan esta media.

Detectar los signos tempranos no cambia el curso de la enfermedad, pero sí facilita un diagnóstico más rápido, acceso a tratamientos de soporte y planificación de cuidados.

Durante su enfermedad, Eric Dane se convirtió en un defensor y vocero sobre la ELA, resaltando la importancia de reconocer los síntomas y actuar con rapidez.