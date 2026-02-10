CDMX confirma primera muerte por sarampión; hay decenas de contagios

La Secretaría de Salud federal confirmó este martes la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, por lo que suman un total de 28 mexicanos fallecidos por este virus.

México acumula 8,899 casos confirmados y 234 corresponden a la CDMX. En las últimas 72 horas se detectaron 68 nuevos contagios de sarampión por lo que los contagios de la enfermedad continúan activos.

