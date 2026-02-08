Universidades y preparatorias de la UNAM en donde aplicarán la vacuna contra el sarampión para contener el brote

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará la vacuna contra el sarampión en sus escuelas ante el aumento de contagios, muchos de ellos en jóvenes.

El brote de sarampión en México ya es una alerta epidemiológica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a los casos registrados durante todo el 2025 y el inicio de 2026. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte y se puede adquirir en cualquier edad.

Brote de sarampión en Jalisco 2026: México lidera casos en América con campañas urgentes de vacunación

Lista de escuelas que aplicarán la vacuna contra el sarampión

En el calendario de vacunación de la UNAM hay universidades y preparatorias ubicadas en la Ciudad de México y se aplicará la dosis tanto a estudiantes como a personal administrativo y docente para romper las cadenas de contagio.

Lunes 9 de febrero

CCH Naucalpan

Escuela Nacional Preparatoria N5 "José Vasconcelos"

Martes 10 de febrero

CCH Vallejo

Escuela Nacional Preparatoria N6 "Antonio Caso"

Miércoles 11 de febrero

CCH Oriente

Escuela Nacional Preparatoria N9 "Pedro de Alba"

Escuela Nacional Preparatoria N7 "Ezequiel A. Chávez"



Jueves 12 de febrero

Escuela Nacional Preparatoria N4 "Vidal Castañeda y Nájera"

Escuela Nacional Preparatoria N8 "Miguel E. Schulz"

Viernes 13 de febrero

Escuela Nacional Preparatoria N3 "Justo Sierra"

CCH Azcapotzalco

Escuela Nacional Preparatoria N1 "Gabino Barreda"

Lunes 16 de febrero

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón

Martes 17 de febrero

Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán

Miércoles 18 de febrero

Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza



¡Ojo! 💉



A partir del lunes puedes vacunarte contra el #sarampión.



¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología y la guía del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNSIA), quienes deben vacunarse contra el sarampión son:

Niñas y niños de 6 a 11 meses: Aplicar dosis cero en zonas de alto riesgo

A los 12 y 18 meses: Completar el esquema prioritario de vacunación SRP

Niñas y niños de 1 a 9 años: Iniciar o completar esquema de dos dosis

Personas de 10 a 49 años: Si el esquema está incompleto o se desconoce si ya se tiene la vacuna (dosis única)

Personal de salud: Refuerzo obligatorio

Maestros y jornaleros: Vacunarse si no lo recuerda

Requisitos para recibir la vacuna contra el sarampión

La UNAM no solicita ningún requisito para que los jóvenes estudiantes se apliquen la vacuna, pero se recomienda llevar la CURP y la cartilla de vacunación para que sea registrado el comprobante.

