Lista de personas que deben usar cubrebocas ante repunte de sarampión, según la Secretaría de Salud

Ante el repunte de contagios de sarampión en México , la Secretaría de Salud (SSa) recomendó el uso de cubrebocas como una medida adicional de protección, especialmente en contextos específicos y no de forma universal.

Así lo informó el secretario de Salud, David Kershenobich, quien subrayó en una entrevista que esta acción no sustituye la vacunación, principal herramienta para prevenir la enfermedad.

El funcionario explicó que el cubrebocas debe utilizarse principalmente cuando existe contacto cercano con personas con sospecha o diagnóstico confirmado de sarampión , ya que el virus se transmite por gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar.

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de personas que deben usar cubrebocas ante el repunte de sarampión

De acuerdo con las recomendaciones oficiales, el uso de cubrebocas está indicado para personas que:



Conviven o tienen contacto directo con un caso confirmado de sarampión

de Personas con síntomas compatibles como fiebre, tos seca, escurrimiento nasal o conjuntivitis , aun sin diagnóstico confirmado

, aun sin diagnóstico confirmado Personal médico y de enfermería que atiende casos sospechosos

que atiende casos sospechosos Familiares cercanos de personas diagnosticadas

Población en general que habita en zonas con alta incidencia de contagios, como ocurre actualmente en Chihuahua y Jalisco

Kershenobich enfatizó que, ante la detección de un caso, las personas cercanas deben vacunarse de inmediato para cortar la cadena de transmisión.

“El cubrebocas no invalida ni sustituye la vacunación; ambas medidas deben aplicarse de manera complementaria”, señaló.

Por brote de sarampión, Jalisco ordena uso obligatorio de cubrebocas en escuelas😷🇲🇽



La medida entra en vigor para nivel básico y prepas estatales. Se establece un periodo de 30 días de vigilancia epidemiológica🩺🏫 pic.twitter.com/eWZzKiY0Jb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 5, 2026

Uso obligatorio de cubrebocas en Jalisco por brote de sarampión

En el caso de Jalisco, el gobierno estatal decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de siete municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, debido a un brote activo de sarampión.

La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y aplica en San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos.

En la entidad se han confirmado mil 776 casos, de los cuales 449 permanecen activos en 18 municipios, concentrándose principalmente en Tlaquepaque y Tonalá.

Como parte de la estrategia de contención, las autoridades federales prevén aplicar hasta 350 mil vacunas por semana durante febrero.

Regresa uso obligatorio de cubrebocas ante brote de sarampión en Jalisco Con más de mil 700 casos acumulados, el Gobierno de Jalisco activa medidas urgentes en 7 municipios y anuncia vacunación masiva para frenar el brote. 05 febrero, 2026

¿Qué es el sarampión, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos.

Su periodo de incubación es de 10 a 14 días y los primeros síntomas suelen confundirse con gripe: fiebre alta, tos, goteo nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza y malestar general. Posteriormente aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo.

Ante cualquier sospecha, las autoridades recomiendan el uso inmediato de cubrebocas, aislamiento y acudir a servicios de salud para valoración y vacunación oportuna.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.