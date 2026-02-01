Detectan casos sospechosos de sarampión en guardería del IMSS en CDMX

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó dos casos sospechosos de sarampión en la Guardería G-0017, que se ubica en Iztacalco, de la Ciudad de México. Esto en medio del brote por el que atraviesa el país, pues el virus extremadamente contagioso ya se propaga por las 32 entidades.

El IMSS CDMX Sur, informó que los dos menores de edad están bajo vigilancia médica conforme al protocolo para descartar o confirmar el diagnóstico .

UNAM reporta caso sospechoso de sarampión; implementan medidas epidemiológicas

¿Qué se sabe de los contagios de sarampión en la guardería del IMSS?

El primer caso sospechoso es un niño de 3 años, quien presentó fiebre y con erupción cutánea, por lo que fue referido a atención médica. El segundo es un menor de 11 meses con reacción post vacunación SRP ( Sarampión, Rubeola y Parotiditis), cuyos síntomas fueron detectados durante un filtro sanitario de ingreso.

Guardería del IMSS cierra salas por casos sospechosos

Ante la aparición de estos dos casos sospechosos, la Guardería del IMSS, ubicada en avenida Sur 12 17, Agrícola Oriental, Iztacalco, tomó la decisión de cerrar las salas involucradas sin que se suspenda el servicio de la guardería.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión se transmite por gotitas de saliva, al toser o estornudar. Es catalogada como extremadamente contagiosa, pero puede preverse a través de la vacunación.

Los síntomas comunes del sarampión son:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel

¿A quiénes se les aplica al "dosis cero"?

Para detener el brote de sarampión, la Secretaría de Salud Federal (Ssa), tomó la medida de "dosis cero", una dosis adicional de la vacuna que se pone a partir de los 6 meses y hasta los 11 meses.

