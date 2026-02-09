Guadalajara es el foco de infección del sarampión en México; cientos de casos registrados sólo en 2026

El brote de sarampión en Jalisco mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, luego de que durante enero y las primeras semanas de febrero de 2026 se registrara un incremento acelerado de contagios, principalmente en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Ante este escenario, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) determinó el uso obligatorio de cubrebocas en planteles de educación básica ubicados en las zonas con mayor concentración de casos.

De acuerdo con Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la dependencia, alrededor de 80% de los casos activos se localizan en municipios conurbados a Guadalajara , por lo que la medida no se aplicará de manera generalizada en todo el estado, sino únicamente en los puntos donde el riesgo de transmisión es más alto.

Brote de sarampión en Jalisco: cifras actualizadas de contagios

De acuerdo al corte del 6 de febrero de la Secretaría de Salud (SSa), el primer caso de sarampión en Jalisco se confirmó en agosto de 2025. Desde entonces, la entidad acumula mil 836 casos. Actualmente, se reportan mil 245 casos confirmados.

Secretario de Salud explica por qué aumentaron los contagios de sarampión

El secretario de Salud explicó que el aumento de contagios se intensificó durante los primeros meses del año, lo que obligó a reforzar las medidas preventivas, especialmente en el entorno escolar.

El sarampión , recordó, es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y puede propagarse con rapidez en espacios cerrados si no existen esquemas completos de vacunación.

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión

Uso obligatorio de cubrebocas y clases virtuales en 7 municipios de Jalisco

Como parte de los protocolos implementados, el uso de cubrebocas será obligatorio en escuelas de educación básica ubicadas en municipios del AMG con alta incidencia de casos.

Además, desde agosto pasado, la SSJ ha recurrido de manera focalizada a la modalidad virtual en planteles o grupos específicos cuando el riesgo epidemiológico lo amerita.

Pérez Gómez subrayó que estas acciones están alineadas con protocolos internacionales para el manejo de brotes y buscan cortar las cadenas de transmisión sin recurrir a cierres generalizados.

Regresa uso obligatorio de cubrebocas ante brote de sarampión en Jalisco Con más de mil 700 casos acumulados, el Gobierno de Jalisco activa medidas urgentes en 7 municipios y anuncia vacunación masiva para frenar el brote. 05 febrero, 2026

Vacunación contra el sarampión en Jalisco, la principal estrategia

La autoridad sanitaria destacó que la vacunación es la herramienta más efectiva para contener el brote. Desde 2025 y durante las primeras semanas de 2026, en Jalisco se han aplicado alrededor de un millón 20 mil dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis).

El objetivo del gobierno estatal es alcanzar la aplicación de dos millones de dosis. En ese contexto, se hizo un llamado a todas las personas menores de 49 años a revisar su cartilla de vacunación y, en caso de no contar con un esquema completo o tener dudas, acudir a aplicarse la vacuna.

