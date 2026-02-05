Regresa uso obligatorio de cubrebocas ante brote de sarampión en Jalisco

El Gobierno de Jalisco decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ante un brote de sarampión que, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal (SSJ), suma mil 776 casos acumulados y 449 contagios activos al 3 de febrero de 2026.

La medida será de aplicación inmediata y tendrá una vigencia inicial de 30 días. El acuerdo fue firmado por el titular de la SSJ, Héctor Raúl Pérez Gómez, y busca reducir la transmisión del virus en espacios con alta concentración de personas, principalmente planteles educativos.



Municipios de Jalisco donde ya es obligatorio el uso de cubrebocas en escuelas

La disposición aplica para todos los niveles educativos, públicos y privados, ubicados en los municipios de:



San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

El Salto

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

Tlaquepaque encabeza listas de contagios

De acuerdo con la SSJ , San Pedro Tlaquepaque concentra el mayor número de casos activos, con 145, principalmente en la zona de la Central Camionera y en las colonias San Martín de las Flores y San Pedrito. En Tonalá se reportan 83 casos activos, distribuidos principalmente en la zona centro del municipio.

La autoridad sanitaria indicó que los contagios activos se encuentran distribuidos en al menos 18 municipios del estado, por lo que no se descarta la ampliación de medidas preventivas si el brote continúa en ascenso.

Casos de sarampión en Jalisco: Cifras oficiales y acciones sanitarias

Hasta el último corte, la SSJ reportó mil 776 casos acumulados de sarampión en Jalisco. Ante este panorama, el gobierno estatal anunció el reforzamiento de la estrategia de vacunación, con la aplicación de hasta 350 mil dosis semanales durante febrero.

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión

Las autoridades sanitarias señalaron que la vacunación será prioritaria en población infantil, adolescentes y adultos jóvenes, grupos donde se ha detectado una mayor concentración de casos, aunque la enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad que no cuenten con esquema completo.

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por contacto directo o por el aire, a través de gotículas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Los primeros síntomas incluyen fiebre persistente, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe un tratamiento específico para el sarampión, por lo que el manejo médico se centra en medidas de apoyo y en el tratamiento de complicaciones, que pueden incluir neumonía en casos graves.

Vacunación contra el sarampión en México

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reiteraron que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión. En México, las vacunas triple viral y doble viral se aplican de manera gratuita en unidades del sistema público de salud.

La OPS alertó que más del 78% de los casos confirmados de sarampión en la región durante el último año corresponde a personas sin antecedente de vacunación, por lo que llamó a los países a reforzar sus coberturas y medidas de prevención.

