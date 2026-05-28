El volumen global de las cirugías, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Lancet sobre Cirugía Global, se realizan a más de 300 millones de pacientes año con año.

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Sin embargo, el acceso seguro a un quirófano sigue siendo un reto, pues alrededor de 5 mil millones de personas carecen de atención oportuna. Al menos en México, las que más sobresalen son las cesáreas, y aunque la OMS recomienda que la tasa ideal oscile entre el 10% y el 15% para garantizar el bienestar materno y perinatal, el país reporta que casi 5 de 10 nacimientos se dan por esta vía.

Esto convierte a la cesárea en uno de los procedimientos quirúrgicos más prácticos a nivel nacional, pero ¿cuáles son las otras operaciones comunes y de qué van?

¿Cuáles son las operaciones más comunes y en qué consisten?

Apendicectomía: Retiro del apéndice por inflamación aguda o infección

Retiro del apéndice por inflamación aguda o infección Biopsia de mama: Extracción de tejido para analizar nódulos y descartar anomalías o cáncer

Extracción de tejido para analizar nódulos y descartar anomalías o cáncer Endarterectomía carotídea: Limpieza de las arterias del cuello para prevenir accidentes cerebrovasculares y eliminar obstrucciones en la sangre que va al cerebro

Limpieza de las arterias del cuello para prevenir accidentes cerebrovasculares y eliminar obstrucciones en la sangre que va al cerebro Cirugía de cataratas: Reemplazo del “lente” natural del ojo opaco por uno artificial para recuperar la visión

Reemplazo del natural del ojo opaco por uno artificial para recuperar la visión Cesárea: Parto a través del abdomen cuando el vaginal presenta riesgo para la madre o el bebé

Parto a través del abdomen cuando el vaginal presenta riesgo para la madre o el bebé Colecistectomía: Extirpación de la vesícula biliar cuando hay piedras, infección o riesgo de cáncer

Extirpación de la vesícula biliar cuando hay piedras, infección o riesgo de cáncer Bypass coronario: Creación de un “puente” vascular para desviar la sangre y saltar una obstrucción en el corazón con el fin de prevenir infartos

Creación de un vascular para desviar la sangre y saltar una obstrucción en el corazón con el fin de prevenir infartos Desbridamiento: Limpieza quirúrgica profunda de heridas, quemaduras o infecciones para que la piel sana cicatrice

Limpieza quirúrgica profunda de heridas, quemaduras o infecciones para que la piel sana cicatrice Legrado: Raspado del revestimiento del útero para diagnosticar sangrados anormales o limpiar la cavidad uterina

Raspado del revestimiento del útero para diagnosticar sangrados anormales o limpiar la cavidad uterina Injerto de piel: Transplante de piel sana a zonas con quemaduras graves que no pueden cicatrizar por sí solas

Transplante de piel sana a zonas con quemaduras graves que no pueden cicatrizar por sí solas Hemorroidectomía: Retiro definitivo de venas inflamadas y dilatadas en el recto o ano

Retiro definitivo de venas inflamadas y dilatadas en el recto o ano Histerectomía: Extirpación parcial o total del útero y en caso graves, de los ovarios

Extirpación parcial o total del útero y en caso graves, de los ovarios Reparación de hernia inguinal: Reacomodo del intestino que sobresale a través de los músculos debilitados en la zona de la ingle

Reacomodo del intestino que sobresale a través de los músculos debilitados en la zona de la ingle Mastectomía: Extirpación parcial o total del tejido mamario para el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama

Extirpación parcial o total del tejido mamario para el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama Prostatectomía: Extirpación total o parcial de la próstata para el agrandamiento severo o el cáncer de la glándula

Extirpación total o parcial de la próstata para el agrandamiento severo o el cáncer de la glándula Amigdalectomía: Retiro de las amígdalas en la garganta para frenar infecciones crónicas o problemas respiratorios