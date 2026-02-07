Ni en Monterrey ni en Guadalajara: estas son las ciudades con las rentas más baratas de México

Encontrar un lugar digno para vivir sin que esto represente un golpe demoledor al bolsillo es el principal reto para miles de familias y jóvenes trabajadores en México este 2026. Mientras que las grandes metrópolis continúan encareciéndose, existen alternativas en el interior de la República donde alquilar una casa o departamento sigue siendo accesible, ofreciendo una excelente relación costo-beneficio.

Si bien la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara concentran gran parte de la oferta laboral, sus costos de vida han orillado a muchas personas a voltear hacia capitales estatales y ciudades medianas. Estas localidades no solo prometen rentas bajas, sino que mantienen una buena conectividad, oferta educativa y servicios, desmintiendo el mito de que vivir barato significa vivir aislado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde es más barato rentar casa en México?

De acuerdo con los análisis más recientes del mercado inmobiliario, el norte, el Bajío y el sureste del país cuentan con "oasis" financieros para quienes buscan vivienda. A diferencia de los corredores industriales saturados, ciertas capitales estatales destacan por mantener precios moderados.

Según los reportes de portales especializados, estas son las ciudades que actualmente registran los costos de arrendamiento más competitivos, ideales para quienes buscan maximizar sus ingresos:

Tlaxcala: Se posiciona como una de las opciones más económicas del país. Aquí, el promedio de renta por un departamento oscila en los 3 mil 900 pesos mensuales .

Se posiciona como una de las opciones más económicas del país. Aquí, el promedio de renta por un departamento oscila en los . Zacatecas: Una ciudad colonial con alta calidad de vida donde los alquileres rondan los 5 mil 200 pesos al mes .

Una ciudad colonial con alta calidad de vida donde los alquileres rondan los . Durango: Ofrece viviendas amplias por un costo promedio menor a los 6 mil 300 pesos mensuales .

Ofrece viviendas amplias por un costo promedio menor a los . Tepic (Nayarit): Figura constantemente entre las capitales con precios accesibles.

Figura constantemente entre las capitales con precios accesibles. Campeche y Chiapas: En el sureste, estas zonas mantienen un mercado de rentas estable y económico gracias a una menor especulación inmobiliaria.

Estas cifras contrastan radicalmente con los precios de las zonas metropolitanas más grandes, donde un departamento de características similares podría costar el triple o el cuádruple.

El norte, el Bajío y el sureste de México son los mejores lugares para quienes buscan vivienda.|Archivo

Menos densidad y más ahorro: ¿Por qué son tan baratas?

La razón detrás de estos precios atractivos no es la falta de servicios, sino la dinámica de crecimiento urbano. A diferencia de las urbes masivas donde la llegada incesante de nuevos habitantes dispara la demanda y los precios, ciudades como Durango o Tlaxcala presentan un crecimiento poblacional más gradual y ordenado.

Vivir en estas localidades ofrece ventajas que van más allá del pago mensual del alquiler:

Menor costo de servicios: El transporte público, la comida y los servicios básicos suelen ser más baratos.

El transporte público, la comida y los servicios básicos suelen ser más baratos. Ahorro de tiempo: Al haber menor densidad poblacional, el tráfico disminuye, lo que se traduce en menos tiempo de traslado y mejor calidad de vida.

Al haber menor densidad poblacional, el tráfico disminuye, lo que se traduce en menos tiempo de traslado y mejor calidad de vida. Espacios más amplios: Por el mismo precio que un estudio pequeño en CDMX, en estas ciudades es posible rentar casas completas.

Para los trabajadores que tienen la posibilidad de realizar home office (trabajo a distancia), estas ciudades se han convertido en la alternativa lógica. Mudarse a estos destinos permite que el gasto en vivienda represente un porcentaje mucho menor del ingreso mensual, liberando recursos para ahorro o esparcimiento.