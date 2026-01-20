Expertos responden si puedo enfermarme de sarampión si he recibido todas las vacunas

México atraviesa una situación sanitaria delicada debido a la propagación del sarampión, una enfermedad que actualmente registra casos confirmados en las 32 entidades, un alcance que no se había observado en los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, se han contabilizado más de 7 mil contagios y al menos 24 defunciones vinculadas a este padecimiento, según el Informe Diario del Brote de Sarampión elaborado por la Dirección General de Epidemiología.

Previo a la aparición de este brote, detectado por primera vez en febrero de 2025, el continente americano mantenía el reconocimiento como región libre de sarampión . Ante esta situación surge la duda: ¿puedo enfermarme de sarampión aunque ya esté completamente vacunado?

¿Cuántas veces me puede dar sarampión?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de 3 de cada 100 individuos que recibieron las dos dosis recomendadas aún podrían infectarse.

La vacuna MMR ofrece una protección del 97% con dos dosis y del 93% con una sola, pero no alcanza el 100% debido a variaciones en la respuesta inmunitaria. Los expertos indican que el sistema inmunológico de algunas personas no responde óptimamente, lo que explica estos casos raros.

La buena noticia, según los CDC, es que cuando las personas vacunadas contraen sarampión, tienen más probabilidades de experimentar una forma más leve de la enfermedad y también son menos propensas a transmitir el virus a otros, incluidos grupos vulnerables como bebés o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

El sarampión no es una enfermedad del pasado.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión?

La Secretaría de Salud de México puso a disposición el número telefónico 079, donde se pueden consultar los sitios específicos para recibir las vacunas.

La dosis están disponibles tanto en clínicas del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, como en los centros de salud de los estados. No se necesita ser afiliado de ninguna institución para recibirlas.

Asimismo las autoridades reforzarán la vacunación en puntos de alta movilidad, como aeropuertos y centrales de autobuses, con el objetivo de prevenir contagios y detectar a tiempo posibles casos. Se instalarán módulos de vacunación en estos espacios para atender a personas que no cuenten con esquema completo, especialmente a quienes viajan desde o hacia regiones donde la enfermedad ha registrado brotes recientes.

El Secretario de Salud, David Kershenobich, indicó que el sarampión es un virus altamente contagioso, incluso "mucho más" que el COVID-19 pues explicó que una persona infectada puede contagiar a 15 o 16 personas y que el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado, por lo que exhortó a la población a vacunarse.

